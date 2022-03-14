Из Улан-Удэ отправился первый круизный поезд по побережью Байкала

Туристический поезд «Байкальский экспресс» совершил двухдневную поездку из Улан-Удэ и Иркутска по Кругобайкальской железной дороге. Эта историческая магистраль входит в ТОП-5 лучших маршрутов по версии National Geographic Traveler, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.«Поезд-отель» по КБЖД ведёт настоящий паровоз. При этом современные вагоны оснащены душем, сервисными зонами и другими устройствами для комфорта путешественников. На экскурсиях туристы получают возможность увидеть уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также насладиться природой Байкала.Планируется, что в ходе туристического сезона «Байкальский экспресс» будет регулярно отправляться из Улан-Удэ и Иркутска. Получить информацию о ближайших турах, а также купить билеты на железнодорожный круиз можно на официальном сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах вокзалов.