Агентство занятости: Остановка работы западных торговых брендов не скажется на рынке труда Бурятии

«Все работодатели, попавшие под санкционный список запада, проинформированы о необходимости соблюдения норм Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ», а также о порядке обращения в службу занятости, в случае высвобождения сотрудников, посредством Единой цифровой платформы «Работа в России» - поясняет руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

На фоне международных санкций в отношении России многие мировые бренды и компании прекратили сотрудничество с нашей страной. Тем не менее, на территории Республики Бурятия продолжают работать, не планируя приостановку деятельности и высвобождения работников, такие торговые точки как Adidas, Reebok, ЛЭтуаль, Zola, Mango, Sela, Zarina, Befree, KFC, ДНС, Эльдорадо (М-видео), сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.Тем временем, H&M и Bershka, расположенные в торговых центрах Пионер и Форум, на время приостановили деятельность без высвобождения своих сотрудников.В связи со сложившейся ситуацией изменений на рынке труда в Бурятии сейчас не зарегистрировано. На 14 марта количество открытых в службе занятости вакансий в 3,4 раза превышает число состоящих на учете безработных. Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано.