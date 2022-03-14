Работу с бродячими собаками Улан-Удэ перевели на радикальные методы

В прошлом году в Улан-Удэ отловили 5 029 безнадзорных собак. Контракты на отлов в 2022 году заключены в декабре прошлого года, что обеспечило работу без перерыва. Нынче «законтрактован» отлов 3 981 собаки.«Фактически на сегодняшний день отловили свыше 1 700 особей, выполнили почти половину объема. Темпы работы не снижаем», - говорит Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Снижение планов по отлову объясняют имеющимся финансированием. Но запрошено его увеличение.Стерилизация методом перетяжки уже не предусматривается. Согласно текущим контрактам, все фирмы-отловщики обязаны обеспечить хирургическую стерилизацию собак – это самый радикальный метод.«В этом году с перетяжками не работаем совсем», - говорят в мэрии города.Напомним, что согласно решению главы республики Алексея Цыденова, собаки выше 25 сантиметров должны оставаться на дальнейшем содержании в приютах, а не выпускаться обратно после проведения процедур.В итоге, в приютах подрядных организаций в Улан-Удэ пребывают на содержании уже около тысячи собак. «Сейчас в приютах может содержаться свыше 1150 собак», - говорят чиновники о емкости собачьих заведений, но заверяют, что мощности приютов, количество вольеров, подрядчиками наращиваются.По городу постоянно идут рейды на «собачью» тему.Нынче улан-удэнским владельцам собак уже выдали 537 требований о явке для рассмотрения нарушений содержания их питомцев. По собранным материалам составлено 90 протоколов о нарушениях правил содержания и выгула. Более 50 протоколов составлено по фактам нападений собак, имеющих хозяев, но оставшихся без их надзора.Суммарно, в производстве у административных комиссий находится 264 протокола.«В 2021 году по нарушениям правил выгула, отсутствию регистрации, по нападениям (со стороны владельческих собак – прим.), было составлено 834 протокола. Было наложено штрафов на общую сумму 1,5 млн. рублей, взыскано 478 тыс. рублей», – также говорит Дмитрий Ларченко о достижениях прошлого.По мере возможности, пойманных бродячих собак стараются отдать в добрые руки. Но такие руки в Улан-Удэ в большом дефиците.Фото: «Номер один»