Общество 15.03.2022 в 09:37

В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 300 случаев

В стационарах получают лечение 556 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 300 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 131 718. Это на 289  больше, чем было в понедельник. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (58 562). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 927  человек, пятеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  270 человек  обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 556 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 336. За предыдущие сутки госпитализировано 39 пациентов. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.  

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 782 койки: занято – 556, свободно – 226 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 503 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 104 724 (+466) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 339.

В республике всего первично привито  497 305 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 769 человека (65,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 148 524 человека, завершили 133 214 человек.

Фото: pixabay.com
Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

Житель Улан-Удэ организовал наркопритон в военном городке
15.03.2022 в 09:46
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 300 случаев
15.03.2022 в 09:37
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию
15.03.2022 в 08:56
В Улан-Удэ фигуранта дела об улетевшем батуте осудили со второй попытки
15.03.2022 в 08:36
Работу с бродячими собаками Улан-Удэ перевели на радикальные методы
14.03.2022 в 19:26
Глава Бурятии поручил помочь семьям погибших и раненых на Украине военных
14.03.2022 в 17:32
Агентство занятости: Остановка работы западных торговых брендов не скажется на рынке труда Бурятии
14.03.2022 в 17:19
Из Улан-Удэ отправился первый круизный поезд по побережью Байкала
14.03.2022 в 17:07
Жителей Улан-Удэ призывают поспешить с записью в новые детсады
14.03.2022 в 16:39
Житель Улан-Удэ жестоко расправился с пожилым отцом
14.03.2022 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
Работу с бродячими собаками Улан-Удэ перевели на радикальные методы
В столице Бурятии – более 10 тысяч безнадзорных животных, в прошлом году отловлено 5 тыс бродячих псов

14.03.2022 в 19:26
Агентство занятости: Остановка работы западных торговых брендов не скажется на рынке труда Бурятии
На территории республики почти никто не прекратил свою деятельность
14.03.2022 в 17:19
Из Улан-Удэ отправился первый круизный поезд по побережью Байкала
«Байкальский экспресс» совершил двухдневную поездку по Кругобайкальской железной дороге
14.03.2022 в 17:07
Жителей Улан-Удэ призывают поспешить с записью в новые детсады
Первый рубеж – 17 марта
14.03.2022 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru