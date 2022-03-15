В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 300 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 131 718. Это на 289 больше, чем было в понедельник. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (58 562). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 927 человек, пятеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 270 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 556 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 336. За предыдущие сутки госпитализировано 39 пациентов. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 782 койки: занято – 556, свободно – 226 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 503 человека.Выздоровели от COVID-19 – 104 724 (+466) человек, дополнительно снято с наблюдения - 339.В республике всего первично привито 497 305 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 769 человека (65,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 148 524 человека, завершили 133 214 человек.Фото: pixabay.com