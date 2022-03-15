В Бурятии начнут строить здание национального театра песни и танца "Байкал"

«На этот год у нас запланировано начало строительства здания театра "Байкал", Бичурской детской школы искусств, реконструкция музея-усадьбы Ивана Голдобина, (где располагается музей Улан-Удэ - прим. ТАСС), и здания Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" в центре столицы Бурятии»

- сообщил Кобунов.