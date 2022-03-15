Общество 15.03.2022 в 10:17

В Бурятии начнут строить здание национального театра песни и танца "Байкал"

Работы по возведению объекта рассчитаны на два года
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии начнут строить здание национального театра песни и танца "Байкал"
Строительство и реконструкция четырех объектов культуры начнется в Бурятии в 2022 году, в том числе здания национального театра песни и танца "Байкал". Об этом сообщил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов, пишет ТАСС.

«На этот год у нас запланировано начало строительства здания театра "Байкал", Бичурской детской школы искусств, реконструкция музея-усадьбы Ивана Голдобина, (где располагается музей Улан-Удэ - прим. ТАСС), и здания Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" в центре столицы Бурятии»

- сообщил Кобунов.

Работы по строительству рассчитаны на два года.

«Сейчас идут подготовительные работы, отрабатываем с ресурсоснабжающими организациями вопрос техприсоединения объекта к коммуникациям»

- уточнил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" - профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. До сих пор у театра, имеющего свой оркестр, танцевальную труппу и вокалистов, нет своего собственного здания.
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