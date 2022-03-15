Турпоток на "Большой Байкал" к 2030 году должен вырасти в два раза

«Летом 2021 года мы включились в работу совместно с регионом, изучили существующие проекты. Сейчас мы готовы приступить к разработке мастер-планов развития туристических территорий "Большого Байкала". В рамках этой работы будут определены конкретные туристические объекты для строительства, их параметры и объем необходимых инвестиций. Мы рассчитываем, что к 2030 году номерной фонд в двух регионах "Большого Байкала" вырастет с 5,5 тыс. до 19 тыс. номеров, а туристический поток увеличится с 2,8 млн до 5,7 млн человек»

- отметил генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов, слова которого приводятся в сообщении корпорации.