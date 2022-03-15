Общество 15.03.2022 в 10:53
Турпоток на "Большой Байкал" к 2030 году должен вырасти в два раза
В корпорации "Туризм.РФ" ожидают, что он достигнет 5,7 млн человек
Текст: Эльвира Долговых
Номерной фонд в двух регионах "Большого Байкала" благодаря развитию туристических территорий вырастет к 2030 году с 5,5 тыс. до 19 тыс. номеров, а турпоток увеличится с 2,8 млн до 5,7 млн человек. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на корпорацию "Туризм.РФ".
В ходе заседания рабочей группы по развитию туристических территорий "Большого Байкала" с участием представителей корпорации "Туризм.РФ", правительства Бурятии и профессионального туристического сообщества были обсуждены планы развития туристической инфраструктуры на Байкале. Также "Туризм.РФ" и правительство региона подписали дополнительное соглашение о разработке мастер-планов территорий.
По мнению корпорации и руководителей региона, наибольшим потенциалом для развития обладают районы населенных пунктов Байкальск-Выдрино, Турка-Горячинск, а также Тункинская долина. Здесь планируется создать всесезонные курорты с инфраструктурой для активного и пляжного отдыха, спорта и оздоровления. Основой комплексного развития туристических территорий "Большого Байкала" станет мастер-планирование. Земельные участки, для которых будут разработаны мастер-планы, закреплены в соглашении между правительством Бурятии и "Туризм.РФ", рассказали в корпорации.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что Бурятия является перспективным направлением для развития отрасли. Оно пользуется популярностью не только у россиян, но и у гостей из-за рубежа. Здесь необходимо создать комфортные гостиницы разных категорий звездности. При планировании территории необходимо уделить особое внимание охране окружающей среды, подчеркнул он. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на первом этапе будет проведена работа по Тункинскому району. В дальнейшем будет проводиться разработка мастер-планов территорий в Выдрино и Турке.
Туристические территории Байкала объединяют два региона - Республику Бурятия и Иркутскую область. Байкал ежегодно посещают более 2 млн туристов.
«Летом 2021 года мы включились в работу совместно с регионом, изучили существующие проекты. Сейчас мы готовы приступить к разработке мастер-планов развития туристических территорий "Большого Байкала". В рамках этой работы будут определены конкретные туристические объекты для строительства, их параметры и объем необходимых инвестиций. Мы рассчитываем, что к 2030 году номерной фонд в двух регионах "Большого Байкала" вырастет с 5,5 тыс. до 19 тыс. номеров, а туристический поток увеличится с 2,8 млн до 5,7 млн человек»- отметил генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов, слова которого приводятся в сообщении корпорации.
В ходе заседания рабочей группы по развитию туристических территорий "Большого Байкала" с участием представителей корпорации "Туризм.РФ", правительства Бурятии и профессионального туристического сообщества были обсуждены планы развития туристической инфраструктуры на Байкале. Также "Туризм.РФ" и правительство региона подписали дополнительное соглашение о разработке мастер-планов территорий.
По мнению корпорации и руководителей региона, наибольшим потенциалом для развития обладают районы населенных пунктов Байкальск-Выдрино, Турка-Горячинск, а также Тункинская долина. Здесь планируется создать всесезонные курорты с инфраструктурой для активного и пляжного отдыха, спорта и оздоровления. Основой комплексного развития туристических территорий "Большого Байкала" станет мастер-планирование. Земельные участки, для которых будут разработаны мастер-планы, закреплены в соглашении между правительством Бурятии и "Туризм.РФ", рассказали в корпорации.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что Бурятия является перспективным направлением для развития отрасли. Оно пользуется популярностью не только у россиян, но и у гостей из-за рубежа. Здесь необходимо создать комфортные гостиницы разных категорий звездности. При планировании территории необходимо уделить особое внимание охране окружающей среды, подчеркнул он. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на первом этапе будет проведена работа по Тункинскому району. В дальнейшем будет проводиться разработка мастер-планов территорий в Выдрино и Турке.
Туристические территории Байкала объединяют два региона - Республику Бурятия и Иркутскую область. Байкал ежегодно посещают более 2 млн туристов.
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