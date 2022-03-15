Общество 15.03.2022 в 11:02

Минздрав Бурятии не выдавал лекарство больному ребенку

Лишь после решения суда  приставы проконтролировали получение ребенком препарата
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Текст: Номер один
Минздрав Бурятии не выдавал лекарство больному ребенку
В Бурятии под контролем судебных приставов ребенку предоставлен необходимый лекарственный препарат, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Маленькому жителю республики по жизненным показаниям был назначен дорогостоящий лекарственный препарат, который для такой категории больных детей выдается бесплатно. Тем не менее, лекарство ребенку предоставлено не было. Законные представители несовершеннолетнего обратились в суд за восстановлением нарушенных прав.

На исполнение в межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам регионального управления ФССП поступил исполнительный документ об обеспечении ребенка лекарственным препаратом. Обязанность по обеспечению препаратом возложена на министерство здравоохранения  Бурятии. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство, поскольку требования исполнительного документа подлежат немедленному исполнению.

В связи с тем, что лекарства не были предоставлены ребенку в добровольный срок,  в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В результате принятых мер, решение суда министерством здравоохранения республики исполнено в полном объеме, ежемесячно ребенок был обеспечен двумя пачками необходимого лекарственного препарата. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением, так как врач отменил это назначение.

Фото: pixabay.com
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