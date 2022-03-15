В Улан-Удэ прошли первые тренировки парада Победы

В Улан-Удэ начались первые тренировки личного состава, которые примут участие в военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В тренировках приняли участие парадные расчёты, сводные батальоны, роты почётного караула и роты барабанщиков войсковых частей, дислоцированных в г. Улан-Удэ. В ходе тренировок была отработана слаженность действий личного состава парадных расчётов в шеренгах.Также в тренировках приняли участие парадные расчёты различных силовых ведомств и парадный расчёт от Всероссийского детского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».Всего в Улан-Удэ в военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие до 1 тысячи человек.