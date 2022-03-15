Крестьянам Бурятии помогут отсеяться

В Бурятии субсидия на проведение посевной из федерального бюджета превысит 184млнрублей, в 2021 году сумма финансирования составляла 115,3 млн рублей, сообщили в минсельхозпроде республики.Это позволит подготовить и качественно провести весенние полевые работы в требуемые агротехнические сроки. Субсидирование посевной - одна из самых действенных мер господдержки сельхозтоваропроизводителей. Ее средства могут быть направлены на приобретение семян, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, горюче-смазочных материалов. А также - на повышение плодородия и качеств почв на площадях, занятых зерновыми и кормовыми культурами, отмечают в отделе растениеводства бурятского минсельхозпрода.Прием документов велся до 21 февраля, сейчас идет проверка всей документации. После проведения необходимых процедур и подписания соглашений, денежные средства будут доведены до получателей.Напомним, воспользоваться мерами господдержки могут все сельхозтоваропроизводители. У каждой субсидии свой порядок выдачи и определенный набор документов. Ряд субсидий подразумевает возмещение составляет до 95%, то есть, аграриям возмещаются практически все понесенные затраты. Действует заявительная система, никаких конкурсов, отборов минсельхозпрод не проводит.Фото: минсельхозпрод Бурятии