В Бурятии сохранится льготная ипотека

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании 10 марта сообщил, что ни одну льготную программу ипотеки, несмотря на рост ставки, не сократили. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, и программа молодых семей, и сельская ипотека, и дальневосточная, и льготная ипотека – все сохранены.В свою очередь президент РФ отметил важность обеспечения непрерывной работы строительного сектора, для чего попросил правительство и Банк России сделать всё, чтобы сохранить темпы выдачи ипотеки, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков.«В интересах лиц, обращающихся за государственными услугами, предоставляемыми Росреестром, сокращены сроки государственной регистрации ипотеки по документам, предоставленным в электронном виде до 1 рабочего дня. Срок государственной регистрации прав на объекты недвижимости, приобретенные в рамках программы «льготная ипотека», сокращен до 2 рабочих дней», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Республике Бурятия Ирина Шаргаева.За 2021 год Управление Росреестра по РБ зарегистрировало 270 «льготных ипотек».Программа «Льготной ипотеки» была запущена в России в апреле 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально мера позволяла взять ипотеку на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Предполагалось, что программа завершится к ноябрю 2020 года. Однако в итоге мера была пролонгирована до 01.07.2022 года, но с изменением ее условий: ставку повысили до 7% годовых, а сумму кредита снизили до 3 млн. рублей для всех регионов.Фото: pixabay.com