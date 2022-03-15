Общество 15.03.2022 в 12:15

В Бурятии спасатели сняли со льда Байкала двух иркутян

Автомобиль Ford Randger попал в трещину передними колесами
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели сняли со льда Байкала двух иркутян
В Бурятии спасатели Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вывезли со льда озера Байкал двух иркутян, сообщили в пресс-службе БПСО.

Вчера спасателям Сахюртинского ПСП поступило сообщение о том, что по пути следования от мыса Хобой в поселок Турка, автомобиль Ford Randger попал в трещину передними колесами.

Оперативно информация была передана в ближайшее к месту происшествия, подразделение. Из поселка Усть-Баргузин выехал вездеход «Трэкол» с двумя спасателями. Автомобиль заявителей был обнаружен в 30 км от берега. Мужчина и женщина не пострадали.

Отдыхающие были доставлены в гостиницу поселка Усть-Баргузина, от дальнейшей помощи они отказались.

Фото: БПСО




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