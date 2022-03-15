Общество 15.03.2022 в 12:27

Прокуратура: ситуация с безработицей в Бурятии остается сложной

Также надзорщиков не радует положение с долгами по зарплате в республике
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура: ситуация с безработицей в Бурятии остается сложной
Управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО отчиталось о ситуации с погашением долгов по зарплате и безработицей в регионах округа.

Как отметили в ведомстве, в результате принятых мер реагирования фактический размер задолженности по зарплате в округе сократился на треть: с 674 млн. до 440 млн. рублей. Так, после вмешательства органов прокуратуры Амурской области погашена задолженность перед 7,6 тысячами работников филиала одной из акционерных компаний, занятой на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в размере более 404 млн. рублей.

«Органами прокуратуры внедрен механизм погашения задолженности по зарплате перед работниками градообразующих и социально значимых предприятий региона путем заключения учредителями предприятий-должников договоров цессии. За прошлый год путем выкупа у работников права требования долга погашена задолженность в сумме свыше 70 млн. рублей, в том числе полностью ликвидированы долги по оплате труда в Амурской и Магаданской областях. По инициативе прокуратуры Бурятии, распоряжением главы республики из резервного фонда выделено 9,9 млн рублей для погашения задолженности по зарплате перед 86 работниками ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии», - рассказали в надзорном ведомстве.

При этом в отдельных регионах положение дел в сфере оплаты труда остаётся сложным. 80% суммы долга приходится на Хабаровский (132 млн. руб.) и Приморский (127 млн. руб.) края, а также Бурятию (55 млн. рублей).

Во всех регионах округа прокурорами вскрыты факты неполной реализации контрольных полномочий подразделениями Роструда. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения их трудовых прав к административной ответственности в виде штрафа привлечено 28 государственных инспекторов труда, 73 инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В числе положительных тенденций следует отметить значительное снижение на Дальнем Востоке уровня безработицы (с 6,5 до 5,4%), который достиг наименьшего значения за последние годы. Более чем в 2,5 раза сократилась численность безработных граждан (со 136 тыс. до 50 тыс. чел.). Такой положительной динамики удалось достичь путем понуждения органов власти к проведению работы по обеспечению условий для привлечения трудовых ресурсов и создания новых рабочих мест», - рассказали о позитивных тенденциях в прокуратуре. Однако, Бурятии это не касается.

«Остается неблагоприятной ситуация в сфере занятости в Забайкальском крае (9%, 8 тыс. человек), Республике Бурятия (8,7%, 4,7 тыс. человек), Республике Саха (Якутия) (6,7%, 8 тыс. человек). На их долю приходится более 40 % безработных в округе», - отмечает надзорное ведомство.

Фото: «Номер один»
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безработица долги по зарплате прокуратура

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