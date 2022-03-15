Общество 15.03.2022 в 12:52

Рынок труда в Бурятии предлагает 14 тысяч вакансий

Большая часть из них сосредоточена в Улан-Удэ
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Текст: Эльвира Долговых
Рынок труда в Бурятии предлагает 14 тысяч вакансий
"Номер один"
Порядка 14 тысяч вакансий имеется в настоящее время в службе занятости Бурятии. Большая часть вакансий сосредоточена в Улан – Удэ – более 9,6 тысяч специалистов по разным направлениям не хватает в организациях города, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Сегодня у нас 14 тысяч вакансий в агентстве занятости. И этот фактор не зависит от ситуации на Украине, у нас и до этого было много вакансий. Тревожности по поводу ухода иностранных компаний мы не испытываем, нам есть что предложить людям не только в плане работы, на базе центра занятости можно и переобучиться, повысить свою квалификацию, там же затем подобрать интересующие вакансии»

- отметил Алексей Цыденов.

Наибольшая потребность в кадрах отмечена в промышленной сфере, которая составляет 24% от общего числа вакансий. Дефицит в квалифицированных кадрах испытывают такие крупные промышленные предприятия, как «Улан-Удэстальмост», Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительный, Локомотивовагоноремонтный заводы, Озёрный ГОК, Эгитинский ГОК, угольные предприятия Гусиноозёрска, Мухоршибири и другие. Здесь требуются специалисты инженерного состава, а также представители рабочих профессий – газорезчики, машинисты экскаватора, машинисты бульдозера, токари, фрезеровщики, электромонтеры, электрогазосварщики. 
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Потребность в кадрах сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности составляет 23%. Здесь в основном нужны сотрудники в силовые структуры - МВД, Минобороны, это - полицейские, следователи, оперуполномоченные, военнослужащие, инженеры охраны труда, стрелки и охранники. 

Испытывает нехватку работников и бюджетный сектор. В отрасли здравоохранения потребность составляет 15%. Здесь требуются медицинские сёстры, врачи, фельдшеры скорой помощи. В образовательной сфере потребность в работниках - 13 %. Образовательным организациям республики требуются учителя различных специализаций и педагоги дополнительного образования. 

В секторе оптовой и розничной торговли потребность в работниках составляет 13%. Торговые сети продуктовых и промышленных товаров активно подают вакансии администраторов, бухгалтеров, продавцов-кассиров и менеджеров.  

В строительстве потребность - 12%. Востребованы инженеры, каменщики, бетонщики, плотники и электрогазосварщики.
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