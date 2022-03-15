Житель Бурятии убил сожительницу в ходе затянувшегося 8 марта

В Бичурском районе Бурятии в селе Слобода 12 марта вечером в одном из домов обнаружено тело 32-летней женщины с травмами головы. В совершении преступления подозревается 55-летний сожитель покойной, с которым они вместе на протяжении нескольких дней употребляли спиртные напитки, а затем поссорились, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенного допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.По данным следствия, мужчина и женщина проживали вместе на протяжении семи лет, в последнее время злоупотребляли спиртным. С 8 марта в течение нескольких дней они вместе употребляли алкогольные напитки. На третьи сутки между пьяными сожителями на фоне ревности произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов руками по голове. От одного из ударов потерпевшая упала на пол и ударилась головой. Затем сожители помирились и продолжили распивать спиртное.Однако следующим вечером из-за полученных повреждений женщина впала в кому. Подозреваемый пытался привести ее в чувство, затем, испугавшись, длительное время бездействовал и лишь через несколько часов, когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, вызвал скорую медицинскую помощь. После чего оставался на месте происшествия до приезда врачей и следственно-оперативной группы.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: pixabay.com