В Улан-Удэ более 40 тыс. жителей отдаленных микрорайонов получат водоснабжение

В 2022 году в Улан-Удэ начнется строительство сетей водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Качественную питьевую воду получат почти 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный. Ещё около 7 тысяч человек обеспечат водоснабжением в мкрн Верхняя Берёзовка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.На Левом берегу планируется строительство сетей протяженностью 18,4 км до конца 2023 года, на Верхней Березовке – протяженностью 8,8 км до конца этого года.Всего в 2021 году построено 4 427 м. сетей водоснабжения, охвачено 263 дома.