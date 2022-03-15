Общество 15.03.2022 в 13:28

В Улан-Удэ более 40 тыс. жителей отдаленных микрорайонов получат водоснабжение

В этом году начнется строительство сетей в рамках федерального проекта «Чистая вода»
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Текст: Эльвира Долговых
В Улан-Удэ более 40 тыс. жителей отдаленных микрорайонов получат водоснабжение
ulan-ude-info.ru
В 2022 году в Улан-Удэ начнется строительство сетей водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Качественную питьевую воду получат почти 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный. Ещё около 7 тысяч человек обеспечат водоснабжением в мкрн Верхняя Берёзовка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

На Левом берегу планируется строительство сетей протяженностью 18,4 км до конца 2023 года, на Верхней Березовке – протяженностью 8,8 км до конца этого года.

Всего в 2021 году построено 4 427 м. сетей водоснабжения, охвачено 263 дома.
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