В Бурятии перед судом предстанут два юных и жестоких убийцы

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних молодых людей, обвиняемых в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в региональном Следственном управлении СКР.По данным следствия, 1 октября 2021 года вечером один из обвиняемых, который на тот момент являлся несовершеннолетним, повстречал в Улан-Удэ знакомого 33-летнего мужчину и стал требовать у него старый денежный долг. За деньгами они поехали в пригородное село Поселье. Уже на месте подросток, не получив обещанного, стал избивать мужчину. В этот момент к нему присоединился 18-летний сосед потерпевшего, к которому тот хотел обратиться за помощью. Однако юноша, наоборот, объединился с подростком.Вместе они нанесли мужчине множество ударов руками, ногами по голове и различным частям тела. После этого молодые люди насильно волоком оттащили свою жертву на окраину села к реке, где продолжили избивать деревянными палками, а затем оставили на берегу и скрылись. От причиненных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Позже его тело обнаружили местные жители.Помимо этого, по данным следствия, за день до учиненной расправы обвиняемый юноша нашел на улице в своем селе чужую банковскую карту. Решив похитить с нее денежные средства, он в разных магазинах при помощи карты совершил несколько покупок на общую сумму более 4600 рублей. В связи с этим ему также предъявлено обвинение в «краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР