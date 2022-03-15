Общество 15.03.2022 в 15:33

В Бурятии перед судом предстанут два юных и жестоких убийцы

В пригородном с Улан-Удэ селе Поселье они палками насмерть забили 33-летнего мужчину
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В Бурятии перед судом предстанут два юных и жестоких убийцы
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних молодых людей, обвиняемых в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По данным следствия, 1 октября 2021 года вечером один из обвиняемых, который на тот момент являлся несовершеннолетним, повстречал в Улан-Удэ знакомого 33-летнего мужчину и стал требовать у него старый денежный долг. За деньгами они поехали в пригородное село Поселье. Уже на месте подросток, не получив обещанного, стал избивать мужчину. В этот момент к нему присоединился 18-летний сосед потерпевшего, к которому тот хотел обратиться за помощью. Однако юноша, наоборот, объединился с подростком.

Вместе они нанесли мужчине множество ударов руками, ногами по голове и различным частям тела. После этого молодые люди насильно волоком оттащили свою жертву на окраину села к реке, где продолжили избивать деревянными палками, а затем оставили на берегу и скрылись. От причиненных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Позже его тело обнаружили местные жители.

Помимо этого, по данным следствия, за день до учиненной расправы обвиняемый юноша нашел на улице в своем селе чужую банковскую карту. Решив похитить с нее денежные средства, он в разных магазинах при помощи карты совершил несколько покупок на общую сумму более 4600 рублей. В связи с этим ему также предъявлено обвинение в «краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СКР
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