Стала известна официальная стоимость жилья в Бурятии

Официальную стоимость жилья на второй квартал нынешнего года рассчитал Минстрой. В Бурятии этот показатель приблизился к 77 тысячам рублей.

Цены, как предполагается в проекте приказа, изменятся во всех регионах без исключения, в подавляющем большинстве случаев - в большую сторону. Повышение составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Самое резкое подорожание ожидается в столице. Если в первом квартале официальная стоимость метра здесь равнялась лишь 152 059 рублям, то во втором квартале, согласно проекту приказа Минстроя, она может вырасти почти вдвое, до 275 023 рублей.

В Бурятии официальный ценник на «квадраты» составил 76 711 рублей, что заметно ниже, чем у соседних регионов. В Забайкалье стоимость 88 297 рублей, а в Иркутской области – 83 021. При этом официальная статистика цен на жилье в Красноярском крае и Новосибирской области ниже, чем в Бурятии – 74,3 и 69,8 тысяч рублей соответственно.

Самые высокие цены на жилье, по расчетам Минстроя - в Москве, Санкт-Петербурге (175 939 рублей), Приморском крае (122 177 рублей) и на Сахалине (116 744 рубля). В регионах, не относящихся к Дальнему Востоку, высокие цены в Подмосковье (111 181 рубля за кв.м) и Татарстане (101 776 рубля).

Самые низкие цены на жилье - в Ингушетии (44 575 рублей за "квадрат"), Курганской области (45 629 рублей) и Северной Осетии (45 713 рублей). В 46-47 тысяч рублей оценивается квадратный метр в Брянской, Тамбовской областях, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

Официальная стоимость кв.м используется для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья различным категориям льготников. Среди них - вынужденные переселенцы, молодые ученые, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцы, переселенцы из аварийного жилья и др.

В расчетах учитываются средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Для Дальнего Востока используются цены только на первичном рынке.

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