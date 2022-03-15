Стала известна официальная стоимость жилья в Бурятии
Официальную стоимость жилья на второй квартал нынешнего года рассчитал Минстрой. В Бурятии этот показатель приблизился к 77 тысячам рублей.
Цены, как предполагается в проекте приказа, изменятся во всех регионах без исключения, в подавляющем большинстве случаев - в большую сторону. Повышение составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
Самое резкое подорожание ожидается в столице. Если в первом квартале официальная стоимость метра здесь равнялась лишь 152 059 рублям, то во втором квартале, согласно проекту приказа Минстроя, она может вырасти почти вдвое, до 275 023 рублей.В Бурятии официальный ценник на «квадраты» составил 76 711 рублей, что заметно ниже, чем у соседних регионов. В Забайкалье стоимость 88 297 рублей, а в Иркутской области – 83 021. При этом официальная статистика цен на жилье в Красноярском крае и Новосибирской области ниже, чем в Бурятии – 74,3 и 69,8 тысяч рублей соответственно.
Самые высокие цены на жилье, по расчетам Минстроя - в Москве, Санкт-Петербурге (175 939 рублей), Приморском крае (122 177 рублей) и на Сахалине (116 744 рубля). В регионах, не относящихся к Дальнему Востоку, высокие цены в Подмосковье (111 181 рубля за кв.м) и Татарстане (101 776 рубля).
Самые низкие цены на жилье - в Ингушетии (44 575 рублей за "квадрат"), Курганской области (45 629 рублей) и Северной Осетии (45 713 рублей). В 46-47 тысяч рублей оценивается квадратный метр в Брянской, Тамбовской областях, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.Официальная стоимость кв.м используется для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья различным категориям льготников. Среди них - вынужденные переселенцы, молодые ученые, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцы, переселенцы из аварийного жилья и др.
В расчетах учитываются средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Для Дальнего Востока используются цены только на первичном рынке.
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