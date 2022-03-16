Жители Бурятии спешно переходят на натуральное хозяйство

После девальвации рубля и санкций со стороны Запада жители Бурятии бросились покупать и устанавливать теплицы. Садоводов не останавливают даже выросшие цены. Покупка, монтаж и установка стандартной шестиметровой теплицы из поликарбоната составляют около 30 тыс. рублей. Однако садоводы убеждены, что теплицы окупаются в течение двух лет или даже раньше.Еще недавно дачи и приусадебные участки население республики, особенно городское, использовало не в полную мощность. Горожане, в основном молодое поколение, считали копание в грядках трудозатратным и пустым занятием, не имеющим смысла по причине того, что все овощи недорого можно было купить и в магазинах. Огородами и дачами занимались либо бедные семьи, воспроизводя крестьянскую практику самообеспечения, либо горожане, помешанные на выращивании экологически чистой продукции.Однако западные санкции, ударившие по потребительскому рынку, полностью развернули ситуацию. Заниматься крестьянским трудом стало модно. Улан-удэнский производитель домашних теплиц Александр Воробьев рассказывает, что всю прошлую неделю он сбился с ног, выполняя заказы на изготовление теплиц самых различных размеров.- Если в январе-феврале заказов было мало, то с начала марта мы не успеваем выполнять заявки на изготовление теплиц, - рассказывает предприниматель. - Заказывают и оптовики, и жители, все торопятся, чтобы купить теплицы по старым ценам. Пока комплектующие подорожали ненамного. Так, стоимость современной теплицы с установкой составляет 25-30 тыс. рублей. Средний срок окупаемости - два года.По словам предпринимателя, наиболее популярны теплицы из поликарбоната 6 x 3 и 4 x 3 метра. Они состоят из металлических дуг, поликарбонатных листов, основания в виде лиственничных балок и фурнитуры. Монтируются тоже быстро, но сроки установки переносятся на апрель, когда прогреется земля и появится возможность выравнивания площадок на дачах и приусадебных участках. Тем не менее люди закупают тепличные конструкции заранее.- Бурятии, чтобы обеспечить себя овощами в холодный период года, необходимо не менее 50 гектаров промышленных теплиц, этого количества нет и в ближайшее время, в связи с упадком инвестиционной активности, вряд ли появится. Прежде всего из-за дороговизны строительства подобных объектов и долгих сроков выхода на окупаемость. Что касается легких теплиц для частного сектора и фермерских хозяйств, то, учитывая, что затраты на них минимальны, а свой труд мы, как правило, в расчет не берем, у них гораздо больше перспектив, - считает экономист Анатолий Думнов.По словам экономиста, из-за жестких западных санкций стоимость импортных овощей в 2022 году может вырасти до 100%, поэтому населению придется возвращаться к натуральному хозяйству.- В 90-е годы, когда страна испытала на себе все прелести «шоковой терапии», выращивание картошки и других овощей помогло гражданам пройти тот сложный период, - сообщил он. - Думаю, этот экономический кризис будет сопоставим с кризисом начала 90-х. И я рекомендую всем гражданам, имеющим приусадебные участки, в этом сезоне засучить рукава и распахать всю имеющуюся у них землю. И засадить ее картошкой и морковкой. А еще большую эффективность можно получить, если установить теплицы и парники. Что позволит продлить сезон на два месяца и получить больше зелени и овощей. Часть из них - пустить на продажу. Фактически теплица превращается в фабрику по выращиванию денег, учитывая, сколько будут стоить витамины в этом году.Добавим, что, по данным климатологов, жителям Бурятии в продовольственных проектах подсобит и погода. Регион входит в «мокрый» период, когда летом дожди льют чаще и интенсивнее, что позволяет забыть о засухах и сократить трудозатраты на полив.Между тем часть жителей Бурятии уже в марте высадили в своих теплицах ранние огурцы и зелень. Огородники массово устанавливают в поликарбонатные теплицы «печки-буржуйки» и высаживают саженцы. Уже в начале мая начнется сбор урожая. Судя по ценам на ранние овощи, все затраты у предприимчивых огородников окупятся с лихвой. Причем прошли времена, когда огородники, выращивающие раннюю зелень и огурцы, были вынуждены торчать на Центральном колхозном рынке, продавая свой урожай. Сегодня в Улан-Удэ подобная продукция реализуется через Интернет, а покупателей хоть отбавляй.Фото: «Номер один»