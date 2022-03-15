Общество 15.03.2022 в 17:22

В Улан-Удэ планируют построить еще четыре детских сада

Каждый из них будет рассчитан на 280 мест
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ планируют построить еще четыре детских сада
Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в городе планируется построить еще четыре детских сада. На сегодня разработана проектная документация на строительство детских садов по ул. Юности, в мкр. Тулунжа, по ул. Гармаева и в мкр. Старый Зеленый.

Детские сады будут строиться по типовому проекту, каждый на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста. Типовой проект предполагает наличие раздевальных, игровых, спален, буфетов, также предусмотрены музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и многое другое.

В этом году по нацпроекту «Демография» завершается строительство двух детских садов по улицам Конечная и Лермонтова. Готовятся к открытию три детсада, построенные в прошлом году - «Калинка» по улице Боевой, «Ёлочка» в мкрн Забайкальский и «Зорька» в мкрн Дивизионный. 17 марта пройдет первое комплектование в детсады.

В 2022 году в рамках нацпроекта будет обеспечено 560 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Всего с 2019 года построено и открыто 14 детских садов в Улан-Удэ на 3,5 тысячи мест.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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