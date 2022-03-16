Педагогов Бурятии, работающих с одаренными детьми, ждет прибавка к зарплате

15 марта на выездном совещании «Час образования» принято решение по введению дополнительного коэффициента для педагогов, осуществляющих повышенную подготовку одаренных детей. Совещание состоялось на базе Лицея-интерната для одаренных детей №61 в Улан-Удэ.- Лучших должны учить лучшие. Ваш лицей для одаренных детей, уже с хорошей базой. Таким ученикам требуется повышенная подготовка. А развивать смогут педагоги, которые сами большие профессионалы в своем деле. Таких учителей надо удерживать. Прошу министерство образования и науки республики проработать вопрос по введению дополнительного коэффициента для педагогов, работающих с одаренными детьми, - поручил Алексей Цыденов.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, по предварительным подсчетам надбавка к заработной плате составит порядка 20%.В рамках совещания также обсуждались вопросы развития олимпиадного движения в Бурятии, популяризации истории родного края в общеобразовательных организациях республики.- Назрела необходимость создания нового учебно-методического пособия для обучающихся общеобразовательных школ по истории Бурятии. Те пособия, которые были ранее изданы, только переиздавались. Однако время идет и уже требуется свежее пособие. Финансовые средства были заложены только на следующий год. Но по решению Алексея Цыденова работа начнется уже в этом году. И новый учебно-методический комплект будет разработан к 100-летию Республики Бурятия, - сообщил врио министра образования Валерий Поздняков.По решению главы Бурятии Алексея Цыденова «Час образования» проводится раз в две недели. Цель совещаний: ознакомиться с опытом работы учреждений республики, обсудить проблемы конкретного учреждения, а также рассмотреть вопросы развития системы образования республики в целом.Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодня 20% республиканского бюджета составляет обеспечение системы образования. На 2022 год бюджет по системе образования увеличен почти на 2 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства РБ