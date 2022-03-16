Общество 16.03.2022 в 08:52

Педагогов Бурятии, работающих с одаренными детьми, ждет прибавка к зарплате

Такое распоряжение дал глава республики
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Текст: Константин Воронов
Педагогов Бурятии, работающих с одаренными детьми, ждет прибавка к зарплате
15 марта на выездном совещании «Час образования» принято решение по введению дополнительного коэффициента для педагогов, осуществляющих повышенную подготовку одаренных детей. Совещание состоялось на базе Лицея-интерната для одаренных детей №61 в Улан-Удэ.

- Лучших должны учить лучшие. Ваш лицей для одаренных детей, уже с хорошей базой. Таким ученикам требуется повышенная подготовка. А развивать смогут педагоги, которые сами большие профессионалы в своем деле. Таких учителей надо удерживать. Прошу министерство образования и науки республики проработать вопрос по введению дополнительного коэффициента для педагогов, работающих с одаренными детьми, - поручил Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, по предварительным подсчетам надбавка к заработной плате составит порядка 20%.

В рамках совещания также обсуждались вопросы развития олимпиадного движения в Бурятии, популяризации истории родного края в общеобразовательных организациях республики.

- Назрела необходимость создания нового учебно-методического пособия для обучающихся общеобразовательных школ по истории Бурятии. Те пособия, которые были ранее изданы, только переиздавались. Однако время идет и уже требуется свежее пособие. Финансовые средства были заложены только на следующий год. Но по решению Алексея Цыденова работа начнется уже в этом году. И новый учебно-методический комплект будет разработан к 100-летию Республики Бурятия, - сообщил врио министра образования Валерий Поздняков.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова «Час образования» проводится раз в две недели. Цель совещаний: ознакомиться с опытом работы учреждений республики, обсудить проблемы конкретного учреждения, а также рассмотреть вопросы развития системы образования республики в целом.

Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодня 20% республиканского бюджета составляет обеспечение системы образования. На 2022 год бюджет по системе образования увеличен почти на 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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с 16 по 22 марта

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