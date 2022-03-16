Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19

Тем не менее, именно сейчас в период затишья между волнами коронавируса важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию и дать возможность выработаться иммунитету в относительно благоприятных эпидемиологических условиях.Если у вас подошел срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления. Вакцинироваться можно и кормящим мамам, так вы защитите себя и ребенка от тяжелого течения коронавируса и опасных осложнений. О том, как коронавирус влияет на незащищенный организм, мы поговорим с врачом-профилактологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Корсун.- Конечно же, за два года серьезно улучшилось наше понимание того, как влияет вирус на организм, постоянно дорабатываются и улучшаются разные методы лечения новой инфекции, но специфического препарата, убивающего вирус, все-таки нет.Сначала главную угрозу коронавируса видели в тяжелом поражении легких. Потом стало ясно: вирус атакует сосуды, а вместе с ними самые разные органы и системы организма. Сейчас уже известно: вирус может активно размножаться и в клетках сердечной ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к тромбозам, и в плаценте, что иногда грозит невынашиванием беременности. Многообразны при COVID-19 и различные поражения центральной нервной системы - вплоть до проявления энцефалопатии и энцефалита, связанного с воспалением головного мозга.- Да, действительно. Сейчас все большое внимание уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций: быстроты реакции, внимания, памяти, которые описывают как «мозговой туман». Тот, кто переболел ковидом, ощутил это на себе сам. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни, и мы все еще не знаем, как с этим бороться. Причем многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Поздние миокардиты, нарушение функции почек, артриты, депрессии и другие осложнения наблюдаются даже у них.Все это завязано на повреждении эндотелия кровеносных сосудов. Неврологи предупреждают о риске развития геморрагических и ишемических инсультов. Поэтому очень важна профилактика поздней тромбоэмболии, которая возникает у некоторых переболевших даже через месяц-два после заболевания. Реабилитация COVID-пациентов - одна из важных задач на сегодня. Именно поэтому в нашей стране проводится углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, для выявления и предотвращения осложнений.Сейчас лучшее время заняться своим здоровьем и пройти углубленную диспансеризацию и диспансеризацию. После пятой волны возобновлены плановые приемы и пока эпидемиологическая обстановка позволяет проходить обследования, пользуйтесь этой возможностью. Пройти обследования можно во всех поликлиниках и ЦРБ по месту прикрепления, предварительно нужно записаться через Госуслуги или колл-центры поликлиник. На углубленную диспансеризацию можно записаться через два месяца после перенесенного заболевания.- В этом ее смысл. Мы можем утверждать, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти.Хочется отметить еще один очень важный момент, оказывающий огромное влияние на ход эпидемии - это мутации вируса. Возможность к мутациям у вируса возникает тогда, когда он долго находится в организме и пытается бороться с иммунной системой. Вакцинация может предотвратить мутации вируса. Когда вирус попадает в организм, имеющий антитела, иммунная система быстрее реагирует на врага, и он не успевает мутировать.- Вакцина содержит фрагменты вирусных белков, которые вызывают иммунитет ко всем вариантам инфекции. Участки, которые меняются в самом вирусе, не играют большой роли в образовании иммунного ответа, так как вакцина формирует антитела не на эти отдельные участки молекулы, а на структуры. Поэтому небольшие изменения в отдельных кусочках белка не влияют на эффективность препарата.Медленные темпы чреваты не только появлением новых мутаций COVID-19, но и очередными вспышками инфекции. Сейчас мы видим, что рост уровня вакцинации в разных странах приводит к пропорциональному снижению смертности населения. В странах, где уровень вакцинации достиг 80% и более, люди постепенно снимают режимы ограничений и возвращаются к привычной жизни.Удивляет то, что несмотря на доказанный факт эффективности и безопасности применяемых у нас вакцин, люди продолжают верить всяким небылицам и не желают посмотреть правде в лицо. А правда заключается в том, что вакцинированные, даже если встретились с вирусом, переносят болезнь легче, быстрее возвращаются в строй и не дают возможности вирусу размножаться и мутировать, вызывать новые вспышки заболевания.Прививочные пункты продолжают свою работу и приглашают пройти вакцинацию людей, ответственных не только за свое здоровье, но и за здоровье своего окружения, среди которых наверняка есть беременные и дети. Вакцинироваться можно кормящим матерям, а также беременным из группы риска после 22 недель беременности.Пройдите вакцинацию – не дайте вирусу мутировать!Центр общественного здоровья и медицинской профилактики