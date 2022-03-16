Общество 16.03.2022 в 09:16

Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19

С временной отменой QR-кодов немного снизились темпы вакцинации против COVID-19
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Текст: Номер один
Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Тем не менее, именно сейчас в период затишья между волнами коронавируса важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию и дать возможность выработаться иммунитету в относительно благоприятных эпидемиологических условиях. 

Если у вас подошел срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления. Вакцинироваться можно и кормящим мамам, так вы защитите себя и ребенка от тяжелого течения коронавируса и опасных осложнений. О том, как коронавирус влияет на незащищенный организм, мы поговорим с врачом-профилактологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Корсун.

- Елена Владиславовна, каждый раз с появлением нового штамма COVID-19 протекает по-разному. Дельта давала высокую смертность, омикрон протекает легче, но зато он очень заразный. И все-таки в чем же главная угроза коронавируса?   

- Конечно же, за два года серьезно улучшилось наше понимание того, как влияет вирус на организм, постоянно дорабатываются и улучшаются разные методы лечения новой инфекции, но специфического препарата, убивающего вирус, все-таки нет. 

Сначала главную угрозу коронавируса видели в тяжелом поражении легких. Потом стало ясно: вирус атакует сосуды, а вместе с ними самые разные органы и системы организма. Сейчас уже известно: вирус может активно размножаться и в клетках сердечной ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к тромбозам, и в плаценте, что иногда грозит невынашиванием беременности. Многообразны при COVID-19 и различные поражения центральной нервной системы - вплоть до проявления энцефалопатии и энцефалита, связанного с воспалением головного мозга.

- Врачи говорят, что опасен даже не сам вирус, а осложнения, которые могут проявится через несколько месяцев после выздоровления. Так ли это на самом деле?

- Да, действительно. Сейчас все большое внимание уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций: быстроты реакции, внимания, памяти, которые описывают как «мозговой туман». Тот, кто переболел ковидом, ощутил это на себе сам. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни, и мы все еще не знаем, как с этим бороться. Причем многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Поздние миокардиты, нарушение функции почек, артриты, депрессии и другие осложнения наблюдаются даже у них.

Все это завязано на повреждении эндотелия кровеносных сосудов. Неврологи предупреждают о риске развития геморрагических и ишемических инсультов. Поэтому очень важна профилактика поздней тромбоэмболии, которая возникает у некоторых переболевших даже через месяц-два после заболевания. Реабилитация COVID-пациентов - одна из важных задач на сегодня. Именно поэтому в нашей стране проводится углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, для выявления и предотвращения осложнений. 

Сейчас лучшее время заняться своим здоровьем и пройти углубленную диспансеризацию и диспансеризацию. После пятой волны возобновлены плановые приемы и пока эпидемиологическая обстановка позволяет проходить обследования, пользуйтесь этой возможностью. Пройти обследования можно во всех поликлиниках и ЦРБ по месту прикрепления, предварительно нужно записаться через Госуслуги или колл-центры поликлиник. На углубленную диспансеризацию можно записаться через два месяца после перенесенного заболевания.       

- А вакцинация может защитить от этих осложнений? 

- В этом ее смысл. Мы можем утверждать, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти. 

Хочется отметить еще один очень важный момент, оказывающий огромное влияние на ход эпидемии - это мутации вируса. Возможность к мутациям у вируса возникает тогда, когда он долго находится в организме и пытается бороться с иммунной системой. Вакцинация может предотвратить мутации вируса. Когда вирус попадает в организм, имеющий антитела, иммунная система быстрее реагирует на врага, и он не успевает мутировать. 

- Эффективны ли российские вакцины от существующих новых штаммов вируса (например, омикрона)?

- Вакцина содержит фрагменты вирусных белков, которые вызывают иммунитет ко всем вариантам инфекции. Участки, которые меняются в самом вирусе, не играют большой роли в образовании иммунного ответа, так как вакцина формирует антитела не на эти отдельные участки молекулы, а на структуры. Поэтому небольшие изменения в отдельных кусочках белка не влияют на эффективность препарата.

- А чем нам грозят низкие темпы вакцинации и ревакцинации?

Медленные темпы чреваты не только появлением новых мутаций COVID-19, но и очередными вспышками инфекции. Сейчас мы видим, что рост уровня вакцинации в разных странах приводит к пропорциональному снижению смертности населения. В странах, где уровень вакцинации достиг 80% и более, люди постепенно снимают режимы ограничений и возвращаются к привычной жизни.

Удивляет то, что несмотря на доказанный факт эффективности и безопасности применяемых у нас вакцин, люди продолжают верить всяким небылицам и не желают посмотреть правде в лицо. А правда заключается в том, что вакцинированные, даже если встретились с вирусом, переносят болезнь легче, быстрее возвращаются в строй и не дают возможности вирусу размножаться и мутировать, вызывать новые вспышки заболевания.

Прививочные пункты продолжают свою работу и приглашают пройти вакцинацию людей, ответственных не только за свое здоровье, но и за здоровье своего окружения, среди которых наверняка есть беременные и дети. Вакцинироваться можно кормящим матерям, а также беременным из группы риска после 22 недель беременности.  

Пройдите вакцинацию – не дайте вирусу мутировать!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Справка:

Приглашаем жителей сотых кварталов, п.Комушка, п.Вахмистрово, п.Нижний Саянтуй пройти ревакцинацию/вакцинацию против COVID-19 и углубленную диспансеризацию для лиц, перенесших ковид, в новом Центре ГП №2 на Бабушкина 188/1. График работы: с 8:00 до 17:00. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись по телефону 37-95-91 или через «Госуслуги». 

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