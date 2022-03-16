Что посеешь…

Если еще недавно огороды и дачи для горожан были, скорее, развлечением, то сегодня это уже необходимость. Запасаться своими продуктами «на всякий случай» – любимый ответ россиян на любое событие. Вот только огородничать нужно осторожно. Ведь жулики не спят и готовы продать вам под видом семян что угодно.

Недавно Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии нашло целые партии семян, которых нет в реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Другими словами, семян подозрительных. И это лишь у нескольких предпринимателей, попавших под проверку.Представляете, чем это чревато? Допустим, купите вы такой пакетик, написано на нем: «помидоры». Посадите, подождете, а там баобаб какой-нибудь… или венерина мухоловка (хищное растение).И это еще ничего. А вдруг что-то запрещенное законом вымахает? Придут к вам полицейские, и попробуйте им рассказать, что на этих кустах просто помидоры не уродились. Так и срок получить можно.Так что будьте внимательны при покупке, требуйте все документы, ходите только в проверенные места. И даже если на грядке вырастет что-то жуткое – никому это не показывайте.