Приставы не должны снимать все деньги до копейки

Без подписи.

— В связи с внесением изменений в ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-­должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-­должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для реализации ваших прав в этой части вам необходимо обратиться в ФССП (к приставу) с заявлением о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума.