Общество 16.03.2022 в 09:43

Приставы не должны снимать все деньги до копейки

Как договориться с судебным приставом?
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Текст: Номер один
Приставы не должны снимать все деньги до копейки
«На банковской карте арест. Снимают все. Должна прийти оплата больничного листа от страховой компании.. Можно ли сделать что­-нибудь, что бы там остались еще деньги на жизнь? Спасибо большое за помощь».
Без подписи.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— В связи с внесением изменений в ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-­должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-­должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для реализации ваших прав в этой части вам необходимо обратиться в ФССП (к приставу) с заявлением о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума.
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