Общество 16.03.2022 в 09:43
Приставы не должны снимать все деньги до копейки
Как договориться с судебным приставом?
Текст: Номер один
«На банковской карте арест. Снимают все. Должна прийти оплата больничного листа от страховой компании.. Можно ли сделать что-нибудь, что бы там остались еще деньги на жизнь? Спасибо большое за помощь».
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— В связи с внесением изменений в ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для реализации ваших прав в этой части вам необходимо обратиться в ФССП (к приставу) с заявлением о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума.
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— В связи с внесением изменений в ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для реализации ваших прав в этой части вам необходимо обратиться в ФССП (к приставу) с заявлением о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума.
Тегисправбюро