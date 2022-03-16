В Бурятии сокращается смертность от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 131 957. Это на 239 больше, чем было во вторник. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (58 612). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 931 человек, четверо за последние сутки, трое старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 224 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 506 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 306. За предыдущие сутки госпитализировано 42 пациента.В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ – 19 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 707 коек: занято – 506, свободна – 201 койка. Занятость коечного фонда составляет 71,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 152 человека.Выздоровели от COVID-19 – 105 620 (+896) человек, дополнительно снято с наблюдения - 731.В республике всего первично привито 497 303 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 924 человека (65,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 149 031 человек, завершили 133 854.Фото: pixabay.com