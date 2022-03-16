В Бурятии с 1 сентября в Бурятии стартует «Дачная амнистия 2.0»

С 1 сентября 2022 года жители Бурятии смогут узаконить свои дачные участки в рамках программы «Дачная амнистия 2.0». За 2021 год этим правом воспользовалось 4,5 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства республики.Положения так называемой «Дачной амнистии 2.0» предусматривают бесплатную упрощенную процедуру оформления в собственность земельных участков под жилыми домами, возведенными до 14.05.1998 года.- Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности. Владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. Упрощенный порядок предоставления участка и регистрации прав на участок и дом продлится до 1 марта 2031 года», - пояснила руководитель Управления Росреестра по РБ Ирина Шаргаева.Напомним, в рамках «Дачной амнистии» предусматривается упрощенная процедура государственной регистрации права собственности граждан на земельные участки, которые предоставлены им до 30.10.2001 года на праве постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения, либо без указания вида права («старые» документы). Участки должны быть предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, огородничества, садоводства.Простота оформления выражается в том, что гражданам не нужно обращаться в уполномоченные органы для предоставления такого земельного участка в собственность, достаточно представить «старые» документы в Росреестр и получить выписку о государственной регистрации права собственности (земельный участок должен стоять на кадастровом учете).Право на оформление в собственность земельного участка на основании «старых» документов предыдущего пользователя земельного участка имеет также собственник жилого дома, расположенного на нем.Указанный порядок по времени не ограничен и действует бессрочно.С 1 марта 2021 года предусмотрен упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые и садовые дома, в соответствии с которым до 01.03.2026 года допускается кадастровый учет и регистрация прав на такие дома, расположенные на садовых земельных участках, а также земельных участках для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.Кроме того, с 30.04.2021 года регистрация права собственности на жилой или садовый дом, созданный на садовом земельном участке либо земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018 года, производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок. Действие указанной нормы по времени не ограничено.Фото: «Номер один»