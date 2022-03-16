Общество 16.03.2022 в 10:54
В Бурятии производителям хлеба будут компенсировать расходы
Всего на выделение субсидий из бюджета направлено 20 млн рублей
Текст: Номер один
В Бурятии будут компенсировать финансовые расходы на производство хлеба. Постановление об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики. Предприниматели должны будут сохранить цену на хлеб по состоянию на 1 марта. Всего на выделение субсидий из бюджета направлено 20 млн рублей.
Для получения субсидии предпринимателям необходимо обратиться до 28 марта с заявкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
При необходимости будут введены дополнительные меры поддержки предпринимателей, отметили в правительстве.
«Мы в выходные встречались с производителями хлеба и договорились о том, что коллеги не повышают свою отпускную цену. У них растет себестоимость составляющих, мы все это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать ее не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов, цену на хлеб не повышать, какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть», - говорил ранее Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»
Для получения субсидии предпринимателям необходимо обратиться до 28 марта с заявкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
При необходимости будут введены дополнительные меры поддержки предпринимателей, отметили в правительстве.
«Мы в выходные встречались с производителями хлеба и договорились о том, что коллеги не повышают свою отпускную цену. У них растет себестоимость составляющих, мы все это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать ее не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов, цену на хлеб не повышать, какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть», - говорил ранее Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»