На въездах в городские леса установят 60 шлагбаумов

«С апреля на территории Улан-Удэ вводится особый противопожарный режим, пребывание жителей в лесном массиве будет ограничено, установят 60 шлагбаумов. Для того, чтобы люди свободно могли отдохнуть на свежем воздухе, будут организованы открытые места для жителей: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке. Места обработают от клещей» - рассказал Дмитрий Фёдоров.

«Напомню, что собственники обязаны чистить территорию от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов. Ширина зачистки составляет не менее 10 метров. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа варьируется от 2-х до 110 тыс рублей» - сообщил Дмитрий Фёдоров.

В Улан-Удэ началась подготовка к пожароопасному периоду. На территории Улан-Удэ расположено более 8 тыс га зелёных насаждений. Лесной массив, находящийся на территории города, является муниципальной собственностью, сообщил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.В 2021 году было проложено более 300 км минерализованных полос, в 2022-м их планируют устроить в таком же количестве. Минерализованные полосы создаются вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов для того, чтобы задержать распространение низовых пожаров. Также планируется установить указатели и стенды о мерах пожарной безопасности в лесах.Чтобы предотвратить нарушение законодательства и распространение возгораний, МБУ «Городское лесничество» совместно с сотрудниками полиции организуют мобильные патрульные группы. Также для проведения патрулирования привлечены Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», городское казачье общество «Удинский Острог» и конный патруль «Гарцующий пони». Общая протяженность патрулирования составит 19 тыс км.Отметим, в 2021 году в Улан-Удэ было зарегистрировано три лесных пожара площадью возгорания 0,06 га. Все пожары ликвидировали в течение часа с момента обнаружения.