Общество 16.03.2022 в 12:21

Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм

В борьбе ему помогло Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм
В Бурятии к региональному уполномоченному по правам человека поступила информация из СМИ о том, что гражданка Монголии не может получить уже четвертый месяц справку об отсутствии судимости в Монголии для получения российского гражданства.

Женщина родилась и выросла в Улан-Баторе. Когда ей исполнилось 5 лет, семья переехала в Tyнкинcкий район Бурятии. Спустя годы она получила образование, вышла замуж и родила ребенка. Однако гражданкой России так и не стала.

Управление миграционной службы Тункинского района сообщило, что для получения гражданства необходимо предоставить определенный пакет документов, в том числе и справку об отсутствии судимости в Монголии. Эту справку могут выдать в Улан-Баторе или в Генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ. Заявление гражданка Монголии написала, но четвертый месяц o его готовности ничего неизвестно.

Для оказания помощи женщине омбудсмен Юлия Жамбалова направила обращение Генеральному консулу Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ c просьбой оказать содействие в скорейшем получении справки об отсутствии судимости.

Через пять дней после обращения гражданка Монголии получила справку об отсутствии судимости в Монголии в Генеральном консульстве этой страны, сообщили в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии выразила благодарность Генеральному консулу Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ по оперативному содействию в получении справки об отсутствии судимости. Ну, и в деле развития международного сотрудничества, конечно.

Любопытно, правда, было бы узнать - через какое время фактическая жительница России станет ее гражданкой де-юре. А то, чего уж греха таить, и по эту сторону границы бюрократизма хватает. Не один век по соседству живем.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
РФ Монголия гражданство

Все новости

В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом
16.03.2022 в 13:13
Бурятия останется «в цифре»
16.03.2022 в 13:01
В ВВО готовят резервистов
16.03.2022 в 12:46
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
16.03.2022 в 12:32
В Улан-Удэ нашли сбежавших из соцучреждения подростков
16.03.2022 в 12:21
Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм
16.03.2022 в 12:21
В Бурятии аграриям сохранили льготные кредиты
16.03.2022 в 12:15
На въездах в городские леса установят 60 шлагбаумов
16.03.2022 в 12:02
В Бурятии сельчанин угнал иномарку у строителя и уехал в Забайкальский край
16.03.2022 в 11:31
«Пусть валят!»
16.03.2022 в 11:20
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом
Жительница Кяхты длительное время не проводила в квартире ремонт ветхой и поврежденной электропроводки
16.03.2022 в 13:13
Бурятия останется «в цифре»
В республике будет продолжена программа «Цифровая экономика»
16.03.2022 в 13:01
В ВВО готовят резервистов
Стартовали плановые ежемесячные сборы с мобилизационным людским резервом

16.03.2022 в 12:46
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Им стал бывший руководитель Хоринской ЦРБ Вячеслав Дондоков
16.03.2022 в 12:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru