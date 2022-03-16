Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм

В Бурятии к региональному уполномоченному по правам человека поступила информация из СМИ о том, что гражданка Монголии не может получить уже четвертый месяц справку об отсутствии судимости в Монголии для получения российского гражданства.Женщина родилась и выросла в Улан-Баторе. Когда ей исполнилось 5 лет, семья переехала в Tyнкинcкий район Бурятии. Спустя годы она получила образование, вышла замуж и родила ребенка. Однако гражданкой России так и не стала.Управление миграционной службы Тункинского района сообщило, что для получения гражданства необходимо предоставить определенный пакет документов, в том числе и справку об отсутствии судимости в Монголии. Эту справку могут выдать в Улан-Баторе или в Генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ. Заявление гражданка Монголии написала, но четвертый месяц o его готовности ничего неизвестно.Для оказания помощи женщине омбудсмен Юлия Жамбалова направила обращение Генеральному консулу Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ c просьбой оказать содействие в скорейшем получении справки об отсутствии судимости.Через пять дней после обращения гражданка Монголии получила справку об отсутствии судимости в Монголии в Генеральном консульстве этой страны, сообщили в аппарате омбудсмена.Уполномоченный по правам человека в Бурятии выразила благодарность Генеральному консулу Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ по оперативному содействию в получении справки об отсутствии судимости. Ну, и в деле развития международного сотрудничества, конечно.Любопытно, правда, было бы узнать - через какое время фактическая жительница России станет ее гражданкой де-юре. А то, чего уж греха таить, и по эту сторону границы бюрократизма хватает. Не один век по соседству живем.Фото: egov-buryatia.ru