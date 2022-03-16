Общество 16.03.2022 в 12:32
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Им стал бывший руководитель Хоринской ЦРБ Вячеслав Дондоков
Текст: Константин Воронов
Главным врачом Больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ назначен Вячеслав Дондоков, сообщили в Минздраве Бурятии. Ранее он занимал должность главного врача Хоринской ЦРБ. 15 марта нового руководителя представили коллективу больницы.
Как отметила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, решение о назначении Вячеслава Дондокова на пост главврача было принято по результатам конкурса.
- Вы знаете, что состоялся конкурс на замещение вакантной должности, в нем приняли участие 10 претендентов. Вячеслав Дондоков с превышением голосов среди других участников прошел на утверждение в должности главного врача вашей больницы. Отмечу, что Вячеслав Баирович постоянно повышает свою квалификацию, в прошлом году он окончил школу кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Задач, которые предстоит вам совместно решить очень много, и они колоссальные. Мы прекрасно понимаем, что без командных методов работы невозможно что-то изменить. Поэтому идти нужно вместе, - отметила в своем выступлении Евгения Лудупова.
- Я прекрасно осознаю, насколько больница скорой медицинской помощи сложный стационар со своими многолетними традициями, порядками и устоями. Но я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и результативным, несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию в мире. Наша с вами совместная задача не только выстоять, но и с достоинством выполнять свои обязанности, – сказал в свою очередь Вячеслав Дондоков.
Напомним, последние два года главврачом БСМП был экс-министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. В начале января этого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото: Минздрав Бурятии
Как отметила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, решение о назначении Вячеслава Дондокова на пост главврача было принято по результатам конкурса.
- Вы знаете, что состоялся конкурс на замещение вакантной должности, в нем приняли участие 10 претендентов. Вячеслав Дондоков с превышением голосов среди других участников прошел на утверждение в должности главного врача вашей больницы. Отмечу, что Вячеслав Баирович постоянно повышает свою квалификацию, в прошлом году он окончил школу кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Задач, которые предстоит вам совместно решить очень много, и они колоссальные. Мы прекрасно понимаем, что без командных методов работы невозможно что-то изменить. Поэтому идти нужно вместе, - отметила в своем выступлении Евгения Лудупова.
- Я прекрасно осознаю, насколько больница скорой медицинской помощи сложный стационар со своими многолетними традициями, порядками и устоями. Но я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и результативным, несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию в мире. Наша с вами совместная задача не только выстоять, но и с достоинством выполнять свои обязанности, – сказал в свою очередь Вячеслав Дондоков.
Напомним, последние два года главврачом БСМП был экс-министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. В начале января этого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото: Минздрав Бурятии
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