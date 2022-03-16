Общество 16.03.2022 в 12:32

В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача

Им стал бывший руководитель Хоринской ЦРБ Вячеслав Дондоков
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Главным врачом Больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ назначен Вячеслав Дондоков, сообщили в Минздраве Бурятии. Ранее он занимал должность главного врача Хоринской ЦРБ. 15 марта нового руководителя представили коллективу больницы.

Как отметила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, решение о назначении Вячеслава Дондокова на пост главврача было принято по результатам конкурса.
 
- Вы знаете, что состоялся конкурс на замещение вакантной должности, в нем приняли участие 10 претендентов. Вячеслав Дондоков с превышением голосов среди других участников прошел на утверждение в должности главного врача вашей больницы. Отмечу, что Вячеслав Баирович постоянно повышает свою квалификацию, в прошлом году он окончил школу кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Задач, которые предстоит вам совместно решить очень много, и они колоссальные. Мы прекрасно понимаем, что без командных методов работы невозможно что-то изменить. Поэтому идти нужно вместе, - отметила в своем выступлении Евгения Лудупова.
 
- Я прекрасно осознаю, насколько больница скорой медицинской помощи сложный стационар со своими многолетними традициями, порядками и устоями. Но я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и результативным, несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию в мире. Наша с вами совместная задача не только выстоять, но и с достоинством выполнять свои обязанности, – сказал в свою очередь Вячеслав Дондоков.

Напомним, последние два года главврачом БСМП был экс-министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. В начале января этого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Минздрав Бурятии
Теги
бсмп назначение

Все новости

В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом
16.03.2022 в 13:13
Бурятия останется «в цифре»
16.03.2022 в 13:01
В ВВО готовят резервистов
16.03.2022 в 12:46
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
16.03.2022 в 12:32
В Улан-Удэ нашли сбежавших из соцучреждения подростков
16.03.2022 в 12:21
Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм
16.03.2022 в 12:21
В Бурятии аграриям сохранили льготные кредиты
16.03.2022 в 12:15
На въездах в городские леса установят 60 шлагбаумов
16.03.2022 в 12:02
В Бурятии сельчанин угнал иномарку у строителя и уехал в Забайкальский край
16.03.2022 в 11:31
«Пусть валят!»
16.03.2022 в 11:20
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом
Жительница Кяхты длительное время не проводила в квартире ремонт ветхой и поврежденной электропроводки
16.03.2022 в 13:13
Бурятия останется «в цифре»
В республике будет продолжена программа «Цифровая экономика»
16.03.2022 в 13:01
В ВВО готовят резервистов
Стартовали плановые ежемесячные сборы с мобилизационным людским резервом

16.03.2022 в 12:46
Омбудсмен Бурятии победил монгольский бюрократизм
В борьбе ему помогло Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ
16.03.2022 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru