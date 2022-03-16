Общество 16.03.2022 в 12:46

В ВВО готовят резервистов

Стартовали плановые ежемесячные сборы с мобилизационным людским резервом

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Текст: Номер один
В ВВО готовят резервистов
На полигонах Восточного военного округа на базе соединений и воинских частей, начались плановые полевые сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве, сообщили в пресс-службе ВВО.

Практические тренировки с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве проходят с 15 по 17 марта.

Резервисты продолжают осваивать курс общевойсковой подготовки. В этом месяце им предстоит выполнить стрельбы из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получить основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

Отличительной особенностью этого месяца является введение в программу выполнения огневых задач с помощью миномётных комплексов. Кроме этого, резервисты продолжат совершенствование навыков в управлении колесной и бронированной гусеничной техникой.

Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве.

Фото: function.mil.ru
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безопасность армия резервисты сборы

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