Бурятия останется «в цифре»

В условиях санкций возникают резонные опасения о том, что многие федеральные и региональные государственные проекты будут либо приостановлены, либо существенно сокращены. Но важный для Бурятии национальный проект «Цифровая экономика» остается в приоритете правительства страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Бурятия принимает участие в 6 из 12 программ «Цифровой экономики»: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». Так, например, по программе «Информационная инфраструктура с 2019 года проводилась работа по обеспечению высокоскоростным интернетом всех школ и медицинских учреждений Бурятии.Кроме того, идет масштабный перевод государственных и муниципальных услуг Бурятии на платформу «Госуслуги». Были опасения, что эти работы будут приостановлены. Однако опасения были сняты правительством России.На днях заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Главной темой заседания стала реализация в 2022 году мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» в условиях санкций, введённых отдельными странами в отношении России.«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» и адаптировать её под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль», — сказал Дмитрий Чернышенко.На заседании комиссии были приняты решения продолжить все ранее действующие программы в полном объеме, кроме того, расширить поддержку IT-бизнеса в России. Правительство уже запустило объёмный комплекс мер поддержки: это гранты перспективным отечественным решениям, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее.Так, например, в связи с уходом с российского рынка ряда западных компаний, предоставляющих программное обеспечение, возникает огромное поле для работы для отечественных IT-компаний, в том числе из Бурятии. Будет необходимо заменять иностранные программные продукты на российские. Кроме того, у России появляется огромная потребность в строительстве дата-центров (центров обработки и хранения данных) на своей территории. Так, в Бурятии с 2020 года ведется работа по строительству дата-центра в Кабанском районе, напомнили в пресс-службе правительства республики.Фото: pixabay.com