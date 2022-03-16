В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в «нарушении требований пожарной безопасности». Из-за ее халатности возник пожар в пятиэтажке. В дыму погибли соседи – мужчина и его малолетняя дочь, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире на четвертом этаже одного из многоквартирных пятиэтажных домов на улице Сухэ-Батора города Кяхта. В соответствии с действующим законодательством на нее, как на владельца жилого помещения, возлагались обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и другими повреждениями. Пренебрегая этими требованиями, женщина длительное время не проводила в квартире ремонт электропроводки, находившейся в изношенном и поврежденном состоянии.В ночь на 4 августа 2021 года обвиняемая распивала спиртные напитки со знакомыми, после чего легла спать. Под утро в ее прихожей у дверного проема из-за аварийного режима работы электропроводки и нагрева произошло возгорание. Огонь быстро стал распространяться по жилому помещению. Женщина и ее приятель, который ночевал в квартире, успели проснуться, почувствовав запах дыма. Они пытались потушить огонь своими силами, но не смогли, после чего перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных. Однако огонь и дым из их жилища перекинулся в другие помещения.В квартире этажом выше проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться из горящего дома через подъезд. Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они вернулись в поисках укрытия.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru