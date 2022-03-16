Общество 16.03.2022 в 15:15

В школах Улан-Удэ почтили память погибших на Украине десантников

В них создали уголки памяти
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Текст: Константин Воронов
В школах Улан-Удэ почтили память погибших на Украине десантников
В улан-удэнских школах №13, 38, 47, 56 и 57 созданы уголки памяти воинам-десантникам, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. Так школы, в которых обучались военнослужащие, почтили память своих выпускников, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Также в память о погибших военнослужащих в школах прошли линейки.


- Любой человек жив памятью близких и родных. И для того, чтобы о наших героях-выпускниках хранилась вечная память, чтобы наши дети знали, какими смелыми, отважными и благородными был их старшие товарищи, в школах мы создаем такие уголки памяти, - сказал учитель ОБЖ школы №56 Зоригто Батоцыренов.  

Напомним, 12 и 13 марта в Улан-Удэ простились с погибшими военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Указом президента России за проявленные доблесть и героизм военнослужащие награждены Орденами Мужества посмертно.


В числе погибших - капитан Александр Шокун, он окончил школу №47. Старший сержант Александр Михалев окончил школу №38, ефрейтор Евгений Романов учился в школе №57 с 6 по 8 класс, сержант Антон Воронов окончил школу №13, ефpeйтop Дaнил Hoвoлoдcкий oкoнчил физикo-мaтeмaтичecкyю шкoлy №56.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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