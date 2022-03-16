В Бурятии начали работать паблики в соцсетях проекта «Объясняем.рф»

Правительство России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступает большая часть вопросов. Для того, чтобы жители Бурятии могли получить ответы на них, созданы паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Сегодня в связи со специальной военной операцией на Украине публикуется очень много разных, зачастую противоречащих друг другу, сообщений, в том числе фейков. Из-за этого одни делают поспешные неверные выводы, а другие напуганы недостоверной и непроверенной информацией. Паблики «Объясняем. Республика Бурятия» помогут жителям региона разобраться в текущей ситуации, и понять, как различные ограничения могут отразиться на нашей жизни. Ресурсы созданы, чтобы наши граждане получали необходимые разъяснения по актуальным темам. Также в ближайшее время правительство республики проведет серию прямых эфиров в соцсетях, чтобы информировать о ситуации в Бурятии, ответить на интересующие наших жителей вопросы», — отмечает Баир Цыренов, заместитель председателя правительства — руководитель администрации главы республики.

Большая часть запросов от жителей носит информационный характер. Люди спрашивают, куда можно принести гуманитарную помощь, какую помощь получат семьи с детьми, некоторые интересуются, возможны ли перебои с лекарствами из-за введенных санкций, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости.

В числе топ тем, интересующих граждан: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Ссылки на группы в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/publicburc

«Одноклассники» https://ok.ru/group/68856748310572

Мессенджер Telegram - https://t.me/o03rf