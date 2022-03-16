Общество 16.03.2022 в 16:20

Более 200 детских и спортивных площадок благоустроят в Бурятии по программе «1000 дворов»

В регионе стартовал пилотный проект
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Текст: Эльвира Долговых
Более 200 детских и спортивных площадок благоустроят в Бурятии по программе «1000 дворов»
egov-buryatia.ru
В Бурятии стартовал пилотный проект «1000 дворов» в рамках Единой дальневосточной субсидии. Он подразумевает строительство площадок для игр и занятий спортом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Реализация масштабной программы «Тысяча дворов» по обновлению придомовых территорий и общественных пространств в городах Дальнего Востока призвана обновить инфраструктуру, а соответственно и улучшить качество жизни. Одна из главных задач, чтобы дворовые территории были действительно комфортными для людей. Универсальность, всесезонное использование элементов инфраструктуры, качественное освещение и яркие цветовые решения - вот основные моменты, которые придадут больше «тепла», ощущение дома. Именно поэтому над разработкой проектов будут работать в том числе архитекторы и дизайнеры»

- отметил зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников.

На сегодняшний день перечень дворовых территорий, который будет благоустроен по программе «1000 дворов» уже определен. Всего в республике будет возведено 248 новых игровых площадок. Такие объекты появятся в каждом муниципальном образовании. Работы по благоустройству планируют начать не позднее середины мая, а завершить до 1 декабря.

«На реализацию новой программы - «1000 дворов» республике выделено 849 миллионов рублей из федерального бюджета. В проекте могут участвовать муниципальные образования с количеством населения свыше 500 человек. Таким образом, в Бурятии примут участие 190 населенных пунктов. Благодаря этому будет создано 248 новых доступных пространств для отдыха рядом с домом и улучшится качество жизни граждан»

- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Минстроем Бурятии совместно с Центром компетенции городской среды разработаны типовые проекты, которые будут применяться при строительстве новых площадок. Функциональное наполнение каждой площадки будет проходить обязательное согласование с жителями. На сегодняшний день весь перечень дворовых территорий определен. Приступить к строительству планируется в мае.

«Мы начали программу по улучшению качества городской среды. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Задача программы поднять комфортность проживания жителей, создать лучшие условия жизни в Дальневосточном федеральном округе. Губернаторы вместе с жителями должны определить, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь»

- отметил Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

Отметим, что кроме программы «1000 дворов» в республике продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта в Бурятии в этом году обновят еще 127 дворов и 93 общественные территории.
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