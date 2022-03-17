Рейс Улан-Удэ – Улан-Батор оккупировали валютные спекулянты

В Бурятии стремительно падает количество доларов и евро в обороте. Чтобы сократить отток валюты, Центробанк РФ ограничил снятие валюты со счетов, и вкладчики могут получить на руки не выше 10 тыс. долларов. Все остальное выдается стремительно обесценивающейся валютой. Между тем иркутские и бурятские бизнесмены положительно оценили рейсы монгольской авиакомпании Hunnu Air «Улан-Удэ - Улан-Батор», позволяющие завозить так нужные сегодня жителям Бурятии американские банкноты.Напомним, что на прошлой неделе США запретили поставку в РФ долларовых банкнот, а Евросоюз - наличных евро. Многоуровневые санкции осложняют для ЦБ оказание поддержки рублю, который за почти три недели «спецоперации» упал с 76 рублей до 125 рублей.Министр финансов России Антон Силуанов недавно сообщил в «РИА Новости», что страны Запада «заморозили» почти половину золотовалютных резервов России, или около 300 млрд долларов. Как отмечено, страна долгие годы копила Стабфонд, отказывая себе во многом, складывая доллары от продажи нефти и газа в «кубышку» на Западе. А иностранцы неожиданно для минфина взяли и «заморозили» деньги!Не случайно на прошлой неделе напуганные граждане стали покупать наличные доллары, а рейс «Улан-Удэ - Улан-Батор» стал «челночным».Работники аэропорта «Байкал» рассказали, что основная масса туристов, отправляющихся монгольским рейсом, летят налегке, с небольшими сумками.Так, гостиницы Улан-Батора заполонили туристы из Иркутска и Улан-Удэ.- Приезжают с рублями и скупают доллары, россиянин может обменять свои рубли на примерно 10 тыс. доллларов, поскольку монголы установили лимит на обмен в 30 млн тугриков, - сообщает источник. - До Украины курс рубля к тугрику был один к 46, сейчас уже 22. То есть рубль девальвировался к тугрику в два с лишним раза. Соответственно, конвертация рубль-тугрик-доллар приводит к тому, что курс более-менее соответствует рыночному курсу доллара в России. И даже становится выгодным для ввоза долларов в Улан-Удэ. Однако дело не в курсе, а в проблемах с приобретением долларов в стране.Напомним, что Банк России ввел на шесть месяцев, с 9 марта по 9 сентября 2022 года, запрет банкам на продажу физлицам наличной валюты. А она нужна тем, кто отправляется за границу по самым разным причинам - от туризма до эмиграции.И сегодня отправляющиеся за рубеж граждане оказались в трудной ситуации - пластиковые карты за границей блокируются, а в российских банках купить валюту невозможно. В результате стали активно распространяться «серые» схемы купли-продажи валюты, а маржа между курсом покупки и продажи доллара составляет более десяти рублей за одного «американца».Огромный рынок стал высокодоходным. Кстати, на него уже зашли монголы.- На прошлой неделе прилетели несколько групп монгольских туристов, они привезли крупные партии долларов, причем по выгодному курсу, - рассказывают бизнесмены, покупающие доллары для расчетов с китайским бизнесом. Таким образом, в Бурятии, похоже, в расчетах между бизнесом активно идет процесс долларизации.- Прошли времена, когда некоторые жители Бурятии могли с гордостью говорить: «меня курс доллара не интересует», - говорит улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов. - Сегодня он волнует всех, поскольку от него зависят цены в магазинах, ведь у нас сплошной импорт.Рубль же между тем все более становится «деревянным». Он и раньше был неконвертируемой валютой, а после санкций с ним стало очень неуютно за границей. Разве что в Монголии, где его еще принимают в банках. Но связь с Монголией становится все более иллюзорной, поскольку воздушное сообщение с Улан-Батором может быть прервано в связи с тем, что самолеты монгольской авиакомпании переданы им в лизинг западными странами. И не исключены вторичные санкции уже к монгольской авиакомпании, если они будут продолжать полеты в Улан-Удэ.Возвращаясь к доллару. Пока никто из опрошенных «Номер один» экспертов не может даже приблизительно предсказать курс рубля на эту весну. Это называется «гадание на кофейной гуще». Между тем российский финансовый аналитик Степан Демура еще в начале 2021 года отмечал, что «у рубля дна нет». И называл возможные этапы ослабления национальной валюты.«Первой целью было 85 рублей за доллар. Она уже достигалась в минувшем году. Следующие цели — 97, затем 125 и, наконец, 250 рублей за доллар. Подчеркиваю, это рыночные цели», -сообщал аналитик Демура в 2021 году.Если раньше подобные цели ослабления рубля казались преувеличением, то сегодня возникает встречный вопрос - а почему бы и нет?А вот снизить курс доллара в обозримом будущем может только чудо, полагают эксперты. Для этого нужны валютные интервенции. Но они возможны лишь тогда, когда на Западе разморозят Стабфонд. И в минфине РФ на прошлой неделе заявили, что «замороженные» резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров с властями Украины».Однако эксперты сомневаются в этом.- Это надолго, я не верю, что Запад вот так возьмет и отдаст нам эти деньги. И даже если произойдет продвижение в переговорах по Украине, то курс рубля все равно будет находиться под давлением, - сообщил улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов.В России пока накапливается все больше факторов, действующих против рубля, в том числе анонсируются все новые и новые западные санкции против российской экономики, оказавшейся не подготовленной к столь сильному удару.И, вполне вероятно, в обозримом будущем на ценниках дорогостоящих активов в Бурятии будут красоваться обозначения в у. е. Условных единицах, привязанных к курсу доллара, что было распространенным явлением в 90-е. Возврат в те годы тоже уже не кажется фантастикой.Фото: «Номер один»