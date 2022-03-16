В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32

В Октябрьском районе для старшеклассников школы №32 строят отдельно стоящий корпус на 250 мест в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Ведет работы подрядная организация «Дом 2000» - строители выполняют кирпичную кладку стен первого из трёх блоков, устанавливают перекрытие и многое другое.Строительная готовность составляет 35 процентов. Сдача здания в эксплуатацию запланирована на конец этого года.В дополнительном корпусе разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу, которая сейчас располагается по трём адресам - Жердева 90, 106 и 122.Напомним, объект возводится благодаря национальному проекту «Образование». В 2020 году по нацпроекту в столице Бурятии завершено строительство пристроя к школе №49, школы №40, сейчас готовится к открытию школа на Автотранспортной на 1275 мест.