Общество 16.03.2022 в 17:06

В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32

Строительная готовность составляет 35 процентов
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Текст: Эльвира Долговых
В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32
ulan-ude-info.ru
В Октябрьском районе для старшеклассников школы №32 строят отдельно стоящий корпус на 250 мест в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Ведет работы подрядная организация «Дом 2000» - строители выполняют кирпичную кладку стен первого из трёх блоков, устанавливают перекрытие и многое другое.



Строительная готовность составляет 35 процентов. Сдача здания в эксплуатацию запланирована на конец этого года.

В дополнительном корпусе разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.



Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу, которая сейчас располагается по трём адресам - Жердева 90, 106 и 122.



Напомним, объект возводится благодаря национальному проекту «Образование». В 2020 году по нацпроекту в столице Бурятии завершено строительство пристроя к школе №49, школы №40, сейчас готовится к открытию школа на Автотранспортной на 1275 мест.
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