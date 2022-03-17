Общество 17.03.2022 в 08:41

Бизнесмены пришли с жалобами к прокурору Бурятии

По всем обращениям предпринимателей организованы проверки
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Текст: Константин Воронов
Бизнесмены пришли с жалобами к прокурору Бурятии
15 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва в бизнес-инкубаторе Улан-Удэ провела личный прием бизнесменов. На встрече также присутствовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, представители бизнес-сообщества обратились к прокурору с вопросами ведения предпринимательской деятельности. Так, супруги, занимающиеся выращиванием рассады цветов и овощей в Прибайкальском районе, пожаловалась на проблемы, связанные с технологическим присоединением к электросетям.

Директор компании указал на отсутствие оплаты по исполненному им муниципальному контракту по обслуживанию очистных сооружений в Баргузинском районе.

Бизнесмен из Улан-Удэ выразил несогласие с решением судебных приставов о запрете регистрации транспортных средств из-за якобы имеющейся задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Руководитель частного детского сада сообщила о невозможности использования земельного участка по назначению из-за размещения на нем теплотрассы.

Поводом для обращений предпринимателей стали также вопросы в сфере уголовно-процессуального законодательства.

«Всего на прием обратилось 8 граждан. По всем поступившим жалобам организованы проверки», - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Бурятии
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