Бизнесмены пришли с жалобами к прокурору Бурятии

15 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва в бизнес-инкубаторе Улан-Удэ провела личный прием бизнесменов. На встрече также присутствовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев.Как сообщили в республиканской прокуратуре, представители бизнес-сообщества обратились к прокурору с вопросами ведения предпринимательской деятельности. Так, супруги, занимающиеся выращиванием рассады цветов и овощей в Прибайкальском районе, пожаловалась на проблемы, связанные с технологическим присоединением к электросетям.Директор компании указал на отсутствие оплаты по исполненному им муниципальному контракту по обслуживанию очистных сооружений в Баргузинском районе.Бизнесмен из Улан-Удэ выразил несогласие с решением судебных приставов о запрете регистрации транспортных средств из-за якобы имеющейся задолженности по оплате услуг ЖКХ.Руководитель частного детского сада сообщила о невозможности использования земельного участка по назначению из-за размещения на нем теплотрассы.Поводом для обращений предпринимателей стали также вопросы в сфере уголовно-процессуального законодательства.«Всего на прием обратилось 8 граждан. По всем поступившим жалобам организованы проверки», - сообщили в прокуратуре.Фото: прокуратура Бурятии