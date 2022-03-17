Общество 17.03.2022 в 09:08
Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года
Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года
Текст: Номер один
Больше тысячи человек и свыше 70 гектаров территории столицы Бурятии удастся защитить от наводнений после завершения первого и второго этапа реконструкции существующей дамбы на реках Селенге и Уде, сообщила пресс-служба Росводресурсов.
Работы пройдут на участках в центральной части города и в районе очистных сооружений. Госконтракт с подрядчиком уже подписан, организация готовится приступить к работам. Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года. На 2023 год в федеральном бюджете предусмотрено еще 168 млн рублей.
Первый этап реконструкции предусматривает инженерную защиту центральной части Улан-Удэ. Существующая дамба, она же – городская набережная, появилась в 70-х годах. В зону затопления попадает более 60 гектаров площади, в опасной зоне живут 1100 человек, находятся общественные и административные здания, спортивные объекты, торговые центры, учебные заведения и медицинские учреждения.
Второй этап реконструкции затронет район очистных сооружений города. Промышленный объект защищает грунтовая насыпная дамба, протяженностью 1,2 км.
«В 2018 году длительный период маловодья в Бурятии сменился многоводной фазой, а значит, риски затопления увеличились. Реконструкция дамбы в Улан-Удэ – первый шаг по защите населения республики. Работы также запланированы в поселке Наушки, где Селенга топит жилые кварталы», - рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.
Столицу Бурятии регулярно затапливает во время летних дождевых паводков на Селенге. Наиболее крупные наводнения наблюдались в 1785, 1830, 1869, 1897, 1911, 1932, 1936, 1940 годах. Катастрофические наводнения также фиксировали в 1971 и 1973 годах. Тогда левобережная часть была фактически отрезана от города, аэропорт был закрыт, мосты, дороги, линии связи и электропередач оказались повреждены, часть населения осталась без жилья, требовалась дополнительная очистка воды, значительный ущерб ощутила сельскохозяйственная отрасль.
В 2021 году был зафиксирован крупнейший за последние 30 лет паводок на Селенге. Так произошло из-за обильных дождей, выпавших на территории Монголии. В Бурятии действовал режим «Чрезвычайная ситуация».
Фото: «Номер один»
Работы пройдут на участках в центральной части города и в районе очистных сооружений. Госконтракт с подрядчиком уже подписан, организация готовится приступить к работам. Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года. На 2023 год в федеральном бюджете предусмотрено еще 168 млн рублей.
Первый этап реконструкции предусматривает инженерную защиту центральной части Улан-Удэ. Существующая дамба, она же – городская набережная, появилась в 70-х годах. В зону затопления попадает более 60 гектаров площади, в опасной зоне живут 1100 человек, находятся общественные и административные здания, спортивные объекты, торговые центры, учебные заведения и медицинские учреждения.
Второй этап реконструкции затронет район очистных сооружений города. Промышленный объект защищает грунтовая насыпная дамба, протяженностью 1,2 км.
«В 2018 году длительный период маловодья в Бурятии сменился многоводной фазой, а значит, риски затопления увеличились. Реконструкция дамбы в Улан-Удэ – первый шаг по защите населения республики. Работы также запланированы в поселке Наушки, где Селенга топит жилые кварталы», - рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.
Столицу Бурятии регулярно затапливает во время летних дождевых паводков на Селенге. Наиболее крупные наводнения наблюдались в 1785, 1830, 1869, 1897, 1911, 1932, 1936, 1940 годах. Катастрофические наводнения также фиксировали в 1971 и 1973 годах. Тогда левобережная часть была фактически отрезана от города, аэропорт был закрыт, мосты, дороги, линии связи и электропередач оказались повреждены, часть населения осталась без жилья, требовалась дополнительная очистка воды, значительный ущерб ощутила сельскохозяйственная отрасль.
В 2021 году был зафиксирован крупнейший за последние 30 лет паводок на Селенге. Так произошло из-за обильных дождей, выпавших на территории Монголии. В Бурятии действовал режим «Чрезвычайная ситуация».
Фото: «Номер один»
ТегиУлан-Удэ дамба реконструкция