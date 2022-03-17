Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года

Больше тысячи человек и свыше 70 гектаров территории столицы Бурятии удастся защитить от наводнений после завершения первого и второго этапа реконструкции существующей дамбы на реках Селенге и Уде, сообщила пресс-служба Росводресурсов.Работы пройдут на участках в центральной части города и в районе очистных сооружений. Госконтракт с подрядчиком уже подписан, организация готовится приступить к работам. Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года. На 2023 год в федеральном бюджете предусмотрено еще 168 млн рублей.Первый этап реконструкции предусматривает инженерную защиту центральной части Улан-Удэ. Существующая дамба, она же – городская набережная, появилась в 70-х годах. В зону затопления попадает более 60 гектаров площади, в опасной зоне живут 1100 человек, находятся общественные и административные здания, спортивные объекты, торговые центры, учебные заведения и медицинские учреждения.Второй этап реконструкции затронет район очистных сооружений города. Промышленный объект защищает грунтовая насыпная дамба, протяженностью 1,2 км.«В 2018 году длительный период маловодья в Бурятии сменился многоводной фазой, а значит, риски затопления увеличились. Реконструкция дамбы в Улан-Удэ – первый шаг по защите населения республики. Работы также запланированы в поселке Наушки, где Селенга топит жилые кварталы», - рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.Столицу Бурятии регулярно затапливает во время летних дождевых паводков на Селенге. Наиболее крупные наводнения наблюдались в 1785, 1830, 1869, 1897, 1911, 1932, 1936, 1940 годах. Катастрофические наводнения также фиксировали в 1971 и 1973 годах. Тогда левобережная часть была фактически отрезана от города, аэропорт был закрыт, мосты, дороги, линии связи и электропередач оказались повреждены, часть населения осталась без жилья, требовалась дополнительная очистка воды, значительный ущерб ощутила сельскохозяйственная отрасль.В 2021 году был зафиксирован крупнейший за последние 30 лет паводок на Селенге. Так произошло из-за обильных дождей, выпавших на территории Монголии. В Бурятии действовал режим «Чрезвычайная ситуация».Фото: «Номер один»