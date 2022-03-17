Общество 17.03.2022 в 09:25

В Бурятии резко подорожали макаронные изделия

Люди шокированы темпами обесценивания российского рубля

A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии резко подорожали макаронные изделия
Галопирующий рост цен на продовольствие бьет по кошелькам жителей Бурятии. Хотя республика и без того, традиционно, находится в числе наихудших российских регионов по качеству жизни. Инфляция, по сути, становится самой значимой темой, соперничая с темой о военных из Бурятии, которые гибнут в кровопролитных боях на территории Украины в ходе спецоперации РФ.

Многие в Бурятии приступили к «инвестированию» своих финансовых средств в продукты питания. Домохозяйства активно создают запас продовольствия, делая упор на продукты длительного хранения.

Считаем это практичным подходом, т. к. думаем, что через полгода на условные 5000 рублей житель республики сможет приобрести гораздо меньше еды, стирального порошка, лекарств и других товаров первой необходимости, нежели сегодня.

Рассмотрим ценовую тенденцию на примере макаронных изделий. Возьмем в качестве иллюстрации 400-граммовую упаковку рожек торговой марки «Роллтон», широко продающуюся в Улан-Удэ.

Не будем называть торговую сеть, цены которой мы приводим, но поверьте - это реальные цены из одного и того же супермаркета сети. Итак, 11 января, когда республика завершила череду праздничных дней, упаковку можно было купить за 39,9 руб.

Прошло около двух месяцев


Но 16 марта упаковка стоила уже 82,09 руб. Чтобы понять масштаб подорожания рожек в этом супермаркете, даже не требуется калькулятор. Разумеется, двухмесячное подорожание рожек «Роллтон» не было скачкообразным. Так, определенное время цена находилась на уровне 69,69 руб. И это подчеркивает суть ситуации - чем раньше начать делать запасы, тем больше удастся купить.

Ведь дорожают не только макаронные изделия

Допустим, упаковка фасоли бренда «Агромастер» (700 граммов) стоила 1 марта 96,89 руб., а 16 марта - уже 152,89 руб. Весна для фасоли в бурятских супермаркетах стартовала явно ударно.

Но вернемся к рожкам «Роллтон». На их упаковке написано, что они изготовлены из твердых сортов пшеницы. Внутри РФ выращивают немного твердой пшеницы. Статус крупного хлебного государства РФ имеет благодаря мягкой пшенице, которую широко экспортирует за границу.

«Пожар» инфляции охватил мировой рынок продовольствия давно. Еда дорожает на всех континентах.

Плюс ко всему, как известно, РФ находится в особом положении - после начала спецоперации российской армии на Украине страны НАТО (и не только они) ввели «удушающие» санкции - товарные, финансовые, технологические, информационные, логистические и другие.

В таких условиях запасы лишними не будут. Пачка рожек или упаковка порошка будут становиться все более ценным активом. Тогда как цифры на счете вашей банковской карты будут постепенно превращаться в не имеющий большого веса «цифровой шум». А купюры в бумажнике - в не очень впечатляющие разноцветные бумажки.

Дорогу к покупке населением долларов власти на сегодня отрезали, в них не инвестируешь. Что остается делать жителям Бурятии? Ипотека? Золото? Нет уж, извините. Значит, вложить в банк, или вложить в продукты.

Причем, глядя, как дорожают некоторые виды продовольствия, понимаешь, что «инвестиции» в них - по итогам года - могут оказаться выгоднее чего-то другого.

Фото: «Номер один»
Теги
инфляция цены макароны

Все новости

Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников
17.03.2022 в 10:42
28 марта в Улан-Удэ стартует месячник чистоты
17.03.2022 в 10:37
Жительница Улан-Удэ обворовала свою сестру
17.03.2022 в 10:09
Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине
17.03.2022 в 09:54
В Бурятии стало известно о гибели на Украине еще одного молодого военного
17.03.2022 в 09:50
В Бурятии продолжается стабильный спад COVID-19
17.03.2022 в 09:40
В Бурятии резко подорожали макаронные изделия
17.03.2022 в 09:25
Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года
17.03.2022 в 09:08
В Бурятии пьющую женщину-водителя отправили убирать улицы
17.03.2022 в 08:50
Бизнесмены пришли с жалобами к прокурору Бурятии
17.03.2022 в 08:41
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников
В республике от них поступило почти 890 заявлений  о сохранении прожиточного минимума

17.03.2022 в 10:42
28 марта в Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Руководитель столицы Бурятии призвал всех горожан принять в нем участие
17.03.2022 в 10:37
В Бурятии продолжается стабильный спад COVID-19
Суточное число летальных исходов от «короны» стремится к нулю  

17.03.2022 в 09:40
Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года
Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года
17.03.2022 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru