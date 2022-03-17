В Бурятии резко подорожали макаронные изделия

Галопирующий рост цен на продовольствие бьет по кошелькам жителей Бурятии. Хотя республика и без того, традиционно, находится в числе наихудших российских регионов по качеству жизни. Инфляция, по сути, становится самой значимой темой, соперничая с темой о военных из Бурятии, которые гибнут в кровопролитных боях на территории Украины в ходе спецоперации РФ.Многие в Бурятии приступили к «инвестированию» своих финансовых средств в продукты питания. Домохозяйства активно создают запас продовольствия, делая упор на продукты длительного хранения.Считаем это практичным подходом, т. к. думаем, что через полгода на условные 5000 рублей житель республики сможет приобрести гораздо меньше еды, стирального порошка, лекарств и других товаров первой необходимости, нежели сегодня.Рассмотрим ценовую тенденцию на примере макаронных изделий. Возьмем в качестве иллюстрации 400-граммовую упаковку рожек торговой марки «Роллтон», широко продающуюся в Улан-Удэ.Не будем называть торговую сеть, цены которой мы приводим, но поверьте - это реальные цены из одного и того же супермаркета сети. Итак, 11 января, когда республика завершила череду праздничных дней, упаковку можно было купить за 39,9 руб.Но 16 марта упаковка стоила уже 82,09 руб. Чтобы понять масштаб подорожания рожек в этом супермаркете, даже не требуется калькулятор. Разумеется, двухмесячное подорожание рожек «Роллтон» не было скачкообразным. Так, определенное время цена находилась на уровне 69,69 руб. И это подчеркивает суть ситуации - чем раньше начать делать запасы, тем больше удастся купить.Допустим, упаковка фасоли бренда «Агромастер» (700 граммов) стоила 1 марта 96,89 руб., а 16 марта - уже 152,89 руб. Весна для фасоли в бурятских супермаркетах стартовала явно ударно.Но вернемся к рожкам «Роллтон». На их упаковке написано, что они изготовлены из твердых сортов пшеницы. Внутри РФ выращивают немного твердой пшеницы. Статус крупного хлебного государства РФ имеет благодаря мягкой пшенице, которую широко экспортирует за границу.«Пожар» инфляции охватил мировой рынок продовольствия давно. Еда дорожает на всех континентах.Плюс ко всему, как известно, РФ находится в особом положении - после начала спецоперации российской армии на Украине страны НАТО (и не только они) ввели «удушающие» санкции - товарные, финансовые, технологические, информационные, логистические и другие.В таких условиях запасы лишними не будут. Пачка рожек или упаковка порошка будут становиться все более ценным активом. Тогда как цифры на счете вашей банковской карты будут постепенно превращаться в не имеющий большого веса «цифровой шум». А купюры в бумажнике - в не очень впечатляющие разноцветные бумажки.Дорогу к покупке населением долларов власти на сегодня отрезали, в них не инвестируешь. Что остается делать жителям Бурятии? Ипотека? Золото? Нет уж, извините. Значит, вложить в банк, или вложить в продукты.Причем, глядя, как дорожают некоторые виды продовольствия, понимаешь, что «инвестиции» в них - по итогам года - могут оказаться выгоднее чего-то другого.Фото: «Номер один»