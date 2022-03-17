В Бурятии продолжается стабильный спад COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 132 181. Это на 224 больше, чем было в среду. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (58 718). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 933, двое за последние сутки, оба старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 209 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 475 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 298. За предыдущие сутки госпитализирован 41 пациент.В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 644 койки: занято – 475, свободно – 169 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,8%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1 952 человека.Выздоровели от коронавируса – 106 585 (+965) человек, дополнительно снято с наблюдения - 635.В республике всего первично привито от COVID-19 497 375 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 167 человек (65,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 149 503 человека, завершили - 134 426.Фото: pixabay.com