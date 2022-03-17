28 марта в Улан-Удэ стартует месячник чистоты

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков призвал горожан принять участие в месячнике чистоты, который стартует 28 марта.- Приводим в порядок столицу Бурятии после нашей суровой и долгой зимы. Город по площади у нас большой, уборку нужно провести не только на муниципальной земле, но и на придомовых и на прилегающих территориях, поэтому призываю все организации навести чистоту в первую очередь у себя. Жителей частного сектора просим обратить внимание на прилегающие к своим домовладениям участки. Напомню, что уборка сухой травы и мусора на прилегающих территориях - это не только эстетически важное действие, но еще и полезное противопожарное мероприятие, - обратился к жителям градоначальник.По словам мэра, в стороне не останутся и сотрудники администрации, они также будут выходить на уборку улиц, скверов и парков весь месячник. За каждым подразделением администрации города и каждой муниципальной организацией закреплены участки общественных территорий во всех районах.- Призываю присоединиться к санитарной очистке Улан-Удэ предприятия и учреждения всех форм собственности, а также неравнодушных горожан. Общегородской субботник состоится 23 апреля. В наших с вами силах помочь сотрудникам коммунальных служб привести улицы и дворы любимого города в порядок. Вместе сделаем наш город чище, - призвал Игорь Шутенков.Фото: мэрии Улан-Удэ