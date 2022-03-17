Общество 17.03.2022 в 10:42

Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников

В республике от них поступило почти 890 заявлений  о сохранении прожиточного минимума

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Текст: Номер один
Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников
В Бурятии с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам в республиканское управление ФССП  поступило 887 заявлений о сохранении прожиточного минимума от граждан-должников.

На сегодняшний день в полном объеме рассмотрено 501 заявление, по 415 из них приняты решения об удовлетворении, сообщили в управлении.

Напомним, воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

Федеральной службой судебных приставов также организована работа, направленная на реализацию мер по поддержке граждан, пострадавших от недружественных действий, совершенных иностранными государствами. ФССП России осуществляет мониторинг поступающих обращений, ходатайств сторон исполнительного производства, с целью выработки актуальных мер поддержки.

Фото: «Номер один»
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юстиция приставы должники поддержка

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