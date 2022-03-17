Общество 17.03.2022 в 11:46
Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу
Горожане сообщают о резком росте стоимости почти в два раза
Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ возмущены резким ростом цен на офисную бумагу. Так, по сообщениям горожан, стоимость пачки бумаги за несколько дней буквально "взлетела" в два раза.
"... бумага стоила 644, на глазах ценник поменялся. Бумага произведена в России".
"То ли еще будет, готовьтесь", - комментируют реалисты.
Напомним, ранее мы писали, что жители Бурятии в шоке от резкого подорожания макаронных изделий.
«До нового года покупали за 215 рублей А4, вчера 515 за пачку! Продавцы говорят, что выбеливают на итальянском оборудовании, и скоро она совсем может исчезнуть. Я в шоке просто от такой цены, скоро, наверное, бумага тоже по выдаче будет»- рассказала "Номер один" Ольга, сотрудница одного из городских офисов.
В социальных сетях также есть подтверждение этому. Кроме того, пользователи сообщают о нехватке в магазинах кассовой ленты.
В Бурятии резко подорожали макаронные изделия
17.03.2022 в 09:25
Некоторые горожане рассказывают, что цена на бумагу "растет" на глазах:
«Бумага А4, пачка 500 листов 600 руб? Кассовая лента (термо) для кассового аппарата и терминала отсутствует в магазинах. Как работать, чеки на чем бить? Что вообще происходит?»- спрашивает анонимный пользователь.
"... бумага стоила 644, на глазах ценник поменялся. Бумага произведена в России".
"То ли еще будет, готовьтесь", - комментируют реалисты.
Напомним, ранее мы писали, что жители Бурятии в шоке от резкого подорожания макаронных изделий.
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