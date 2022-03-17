Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу

«До нового года покупали за 215 рублей А4, вчера 515 за пачку! Продавцы говорят, что выбеливают на итальянском оборудовании, и скоро она совсем может исчезнуть. Я в шоке просто от такой цены, скоро, наверное, бумага тоже по выдаче будет»

- рассказала "Номер один" Ольга, сотрудница одного из городских офисов.