Общество 17.03.2022 в 11:46

Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу

Горожане сообщают о резком росте стоимости почти в два раза
A- A+
Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу
Жители Улан-Удэ возмущены резким ростом цен на офисную бумагу. Так, по сообщениям горожан, стоимость пачки бумаги за несколько дней буквально "взлетела" в два раза.

«До нового года покупали за 215 рублей А4, вчера 515 за пачку! Продавцы говорят, что выбеливают на итальянском оборудовании, и скоро она совсем может исчезнуть. Я в шоке просто от такой цены, скоро, наверное, бумага тоже по выдаче будет»

- рассказала "Номер один" Ольга, сотрудница одного из городских офисов.
В Бурятии резко подорожали макаронные изделия
17.03.2022 в 09:25
В социальных сетях также есть подтверждение этому. Кроме того, пользователи сообщают о нехватке в магазинах кассовой ленты.

«Бумага А4, пачка 500 листов 600 руб? Кассовая лента (термо) для кассового аппарата и терминала отсутствует в магазинах. Как работать, чеки на чем бить? Что вообще происходит?»

- спрашивает анонимный пользователь.
Некоторые горожане рассказывают, что цена на бумагу "растет" на глазах:

"... бумага стоила 644, на глазах ценник поменялся. Бумага произведена в России".



"То ли еще будет, готовьтесь", - комментируют реалисты.

  Напомним, ранее мы писали, что жители Бурятии в шоке от резкого подорожания макаронных изделий.
Теги
цены

Все новости

На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»
17.03.2022 в 11:59
Прощай, COVID-19?
17.03.2022 в 11:59
Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу
17.03.2022 в 11:46
В Улан-Удэ задержали дерзких молодых грабителей
17.03.2022 в 11:34
В Бурятии молодой убийца получил 17 лет колонии
17.03.2022 в 11:02
Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников
17.03.2022 в 10:42
28 марта в Улан-Удэ стартует месячник чистоты
17.03.2022 в 10:37
Жительница Улан-Удэ обворовала свою сестру
17.03.2022 в 10:09
Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине
17.03.2022 в 09:54
В Бурятии стало известно о гибели на Украине еще одного молодого военного
17.03.2022 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»
Это связано с угрозой разрушения береговой линии в СНТ «Черемушки» и «Весна» из-за активного таяния льда
17.03.2022 в 11:59
Прощай, COVID-19?
Результаты двух лет пандемии - адаптация и смена повестки
17.03.2022 в 11:59
Приставы Бурятии принимают меры по поддержке должников
В республике от них поступило почти 890 заявлений  о сохранении прожиточного минимума

17.03.2022 в 10:42
28 марта в Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Руководитель столицы Бурятии призвал всех горожан принять в нем участие
17.03.2022 в 10:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru