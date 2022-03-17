Общество 17.03.2022 в 11:59
Прощай, COVID-19?
Результаты двух лет пандемии - адаптация и смена повестки
Текст: Номер один
Более половины россиян адаптировались к пандемии коронавируса, четверть еще проходят этот этап. Так и не смогли привыкнуть к новым обстоятельствам всего 13%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, как россияне адаптировались к пандемии коронавируса, и какие изменения она внесла в их жизнь.
Коронавирус: страх отступает
Россияне все реже выражают опасения заболеть коронавирусом: за последний год доля опасающихся снизилась на 17%. (март 2022 — 41%, март 2021 — 58%). Каждый четвертый на сегодняшний день уверен, что ни с ним, ни с его близкими этого не случится (23%). Такая же доля опрошенных декларируют, что уже переболели (23%). Еще 11% сообщили, что не задумывались над этим вопросом.
По мнению 60% наших сограждан, российские власти на сегодняшний день предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в России. Полагают, что мер недостаточно, 17% опрошенных, еще 16% считают их избыточными.
Адаптация к пандемическому миру
К условиям жизни в пандемию успели привыкнуть 61% россиян, среди привитых и ревакцинированных эта доля чуть больше — 67%. Почти каждый четвертый адаптировался к ней лишь частично (23%). Пока не привыкли к жизни в условиях эпидемии 13%.
Среди негативных изменений, которые внесла в их жизнь эпидемия коронавируса, каждый пятый назвал масочный режим (20%), о падении качества медицины сказали 16%, об отмене массовых мероприятий и ограничении в общении — по 13%. Про социальную дистанцию вспомнили еще 12% наших сограждан. Каждый десятый отметил невозможность выезда за границу и рост цен (10%).
Почти половина россиян отметили позитивные изменения (48%). В первую очередь к таковым относятся перемены в профессиональной и семейной сфере: увеличение количества времени, проводимого с семьей, и события на работе (по 5%), а также события в жизни детей и удаленная работа (по 4%). Молодежь 18-24 лет также гораздо чаще россиян в целом относила к положительным изменениям возможность получить образование (12% vs 3% среди всех опрошенных), смену работы и дистанционное обучение (по 8%). Каждый десятый россиянин 25-34 лет отмечал пополнение в семье — беременность или рождение ребенка (9% vs 3% среди всех опрошенных).
Приобретения и потери
Освоили новые умения в период пандемии 44% наших сограждан, из них 6% научились пользоваться средствами индивидуальной защиты, обучились компьютерной грамотности и повысили квалификацию по 4% опрошенных. Дистанционную учебу и общение за эти два года освоили в основном молодые люди 18-24 лет (по 7%).
На вопрос о том, что нового из жизни в период пандемии хотели бы россияне взять с собой в «постковидное будущее», 8% назвали возможность удаленной работы, 5% -— бережное отношение к здоровью, 4% -— социальную дистанцию. В сохранении дистанционного формата учебы и работы, как и ограничений на массовое скопление людей, заинтересована прежде всего молодежь 18-24 лет (24% и 10% соответственно).
В период пандемии россиянам в первую очередь не хватает свободы передвижения (19%).
Фото: pixabay.com
Коронавирус: страх отступает
Россияне все реже выражают опасения заболеть коронавирусом: за последний год доля опасающихся снизилась на 17%. (март 2022 — 41%, март 2021 — 58%). Каждый четвертый на сегодняшний день уверен, что ни с ним, ни с его близкими этого не случится (23%). Такая же доля опрошенных декларируют, что уже переболели (23%). Еще 11% сообщили, что не задумывались над этим вопросом.
По мнению 60% наших сограждан, российские власти на сегодняшний день предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в России. Полагают, что мер недостаточно, 17% опрошенных, еще 16% считают их избыточными.
Адаптация к пандемическому миру
К условиям жизни в пандемию успели привыкнуть 61% россиян, среди привитых и ревакцинированных эта доля чуть больше — 67%. Почти каждый четвертый адаптировался к ней лишь частично (23%). Пока не привыкли к жизни в условиях эпидемии 13%.
Среди негативных изменений, которые внесла в их жизнь эпидемия коронавируса, каждый пятый назвал масочный режим (20%), о падении качества медицины сказали 16%, об отмене массовых мероприятий и ограничении в общении — по 13%. Про социальную дистанцию вспомнили еще 12% наших сограждан. Каждый десятый отметил невозможность выезда за границу и рост цен (10%).
Почти половина россиян отметили позитивные изменения (48%). В первую очередь к таковым относятся перемены в профессиональной и семейной сфере: увеличение количества времени, проводимого с семьей, и события на работе (по 5%), а также события в жизни детей и удаленная работа (по 4%). Молодежь 18-24 лет также гораздо чаще россиян в целом относила к положительным изменениям возможность получить образование (12% vs 3% среди всех опрошенных), смену работы и дистанционное обучение (по 8%). Каждый десятый россиянин 25-34 лет отмечал пополнение в семье — беременность или рождение ребенка (9% vs 3% среди всех опрошенных).
Приобретения и потери
Освоили новые умения в период пандемии 44% наших сограждан, из них 6% научились пользоваться средствами индивидуальной защиты, обучились компьютерной грамотности и повысили квалификацию по 4% опрошенных. Дистанционную учебу и общение за эти два года освоили в основном молодые люди 18-24 лет (по 7%).
На вопрос о том, что нового из жизни в период пандемии хотели бы россияне взять с собой в «постковидное будущее», 8% назвали возможность удаленной работы, 5% -— бережное отношение к здоровью, 4% -— социальную дистанцию. В сохранении дистанционного формата учебы и работы, как и ограничений на массовое скопление людей, заинтересована прежде всего молодежь 18-24 лет (24% и 10% соответственно).
В период пандемии россиянам в первую очередь не хватает свободы передвижения (19%).
Фото: pixabay.com
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