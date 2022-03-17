Общество 17.03.2022 в 11:59

На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»

Это связано с угрозой разрушения береговой линии в СНТ «Черемушки» и «Весна» из-за активного таяния льда
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Текст: Эльвира Долговых
На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»
Мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым принято решение о расширении зоны реагирования режима «Повышенная готовность», и с 9 утра 17 марта в зону также попала протока Степная. Это связано с угрозой разрушения береговой линии в СНТ «Черемушки» и «Весна» из-за активного таяния льда на протоке, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«В ближайшее время Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ приступит к восстановлению, укреплению берега и недопущению его дальнейшего разрушения. Планируется, что протяженность работ составит более 150 метров»

- сообщил заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Для восстановления береговой линии протоки Степная в СНТ «Весна», «Черемушки» Минприроды Бурятии выделило около 26 млн рублей, более 1,3 млн рублей направил муниципальный бюджет.

Напомним, в январе 2022 года режим «Повышенная готовность» был введен из-за роста наледных образований на ручье Байдонов Ключ в мкр Забайкальском, ручьях на Верхней Березовке, мкр Мостовой и Дивизионный. Работы по устранению наледообразования на ручьях продолжаются, ежедневно производится мониторинг. Ориентировочно работы завершатся в середине апреля, сообщили в Комитете городского хозяйства.

В целом к возможному весеннему половодью и летнему паводку МУП «Водоканал» подготовил 12 единиц тяжелой техники: самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, а также 6 водовозок, 7 вакуумных и илососных автомашин, 8 дизельных генераторов. На складе МУП «Водоканал» на случай ЧС имеется аварийный запас оборудования и материалов – это насосы, дизельные генераторы, тепловые пушки, сварочные аппараты, пожарные гидранты, задвижки, люки, подшипники, насосы, цемент, трубы и т.д.. Приобретено 500 кг дезинфицирующего средства для обеззараживания почвогрунта от загрязнения в случае выхода сточных вод.

Комбинат по благоустройству проверил готовность имеющегося автотранспорта, используемого для откачки талых вод, создан аварийный запас бутового камня в количестве 500 тонн.

По данным Управления по ЧС, в период возможного паводка в зону подтопления могут попасть 1200 домовладений. Практически в каждом имеется домашнее животное. Также в зоне подтопления находятся 127 электроустановок. В 2022 году планируется ремонт 32-х зданий подстанций на сумму 9,4 млн рублей. Ревизия электросетевого хозяйства проведена, поднятие подстанций и укрепление опор не требуется.
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