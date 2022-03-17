Следственный комитет России запустил телеграмм-канал для оперативной связи с населением

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, Информационный центр СК России запустил телеграм-канал t.me/infocentrskrf. Он станет еще одним электронным каналом связи, по которому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на имя председателя СК России Александра Бастрыкина.Информационный центр – новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.В Информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи, где каждый может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Так, для пользователей социальной сети «ВКонтакте» доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу Информационного центра vk.com/infocentrskrf; в Одноклассниках - через группу ok.ru/group/61254572769397.Также для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:- «Ребенок в опасности»;- «Телефон доверия»;- «Остановим коррупцию»;- «Давление на бизнес»;- «Справочная информация».Ежедневно в Информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.Информационный центр ежесуточно докладывает председателю СК России о результатах взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить права людей, пострадавших от преступных деяний.Фото: Следственный комитет России