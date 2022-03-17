Общество 17.03.2022 в 12:47

Следственный комитет России запустил телеграмм-канал для оперативной связи с населением

Через него можно напрямую обратиться к Александру Бастрыкину
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Текст: Константин Воронов
Следственный комитет России запустил телеграмм-канал для оперативной связи с населением
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, Информационный центр СК России запустил телеграм-канал t.me/infocentrskrf. Он станет еще одним электронным каналом связи, по которому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на имя председателя СК России Александра Бастрыкина.

Информационный центр – новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.

В Информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи, где каждый может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Так, для пользователей социальной сети «ВКонтакте» доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу Информационного центра vk.com/infocentrskrf; в Одноклассниках - через группу ok.ru/group/61254572769397.

Также для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

- «Ребенок в опасности»;
- «Телефон доверия»;
- «Остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «Справочная информация».

Ежедневно в Информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.

Информационный центр ежесуточно докладывает председателю СК России о результатах взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить  права людей, пострадавших от преступных деяний.

Фото: Следственный комитет России
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