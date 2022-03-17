Общество 17.03.2022 в 13:06
В Бурятии полицейские нашли 33-летнюю жительницу Забайкалья Татьяну Бочкину
Она обнаружена оперативниками на ферме в Еравнинском районе, с ней все в порядке
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудниками полиции найдена 33-летняя жительница Забайкальского края Татьяна Бочкина, сообщили в республиканском МВД.
Напомним, 21 января женщина, являющаяся уроженкой Кяхты, приехала на поезде в Улан-Удэ устраиваться на работу на одну из животноводческих стоянок республики и перестала выходить на связь с родственниками. В феврале она находилась возле Храма Святого Николая Чудотворца по ул. Революции 1905 года Улан-Удэ.
Разыскиваемая обнаружена оперативниками на ферме в Еравнинском районе, где находилась все это время. С ней все в порядке
Фото: pixabay.com