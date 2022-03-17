Общество 17.03.2022 в 13:15
Табу на пени и штрафы
Разъясняем требование Центробанка о запрете на штрафы и пени за кредиты, просроченные из-за санкций
Текст: Номер один
«28 февраля Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков и не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций. О чем это говорит?»
Без подписи.
— В случае если граждане не смогут платить по кредитам, Центробанк рекомендует банкам не начислять таким должникам штрафные санкции (пени и штрафы). При этом проценты по кредиту, конечно же, будут начисляться и долг будет продолжать расти. Обратите внимание, что Центробанк не обязывает банки не наказывать должников штрафами, а просто рекомендует. То есть это не предписание, а просто совет банкам, как себя вести в отношении должников. Кроме того, речь идет о гражданах, которые прямо пострадали от экономических санкций. К примеру, это граждане, потерявшие работу или у которых уменьшился ежемесячный доход.
Без подписи.
— В случае если граждане не смогут платить по кредитам, Центробанк рекомендует банкам не начислять таким должникам штрафные санкции (пени и штрафы). При этом проценты по кредиту, конечно же, будут начисляться и долг будет продолжать расти. Обратите внимание, что Центробанк не обязывает банки не наказывать должников штрафами, а просто рекомендует. То есть это не предписание, а просто совет банкам, как себя вести в отношении должников. Кроме того, речь идет о гражданах, которые прямо пострадали от экономических санкций. К примеру, это граждане, потерявшие работу или у которых уменьшился ежемесячный доход.
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