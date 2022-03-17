Табу на пени и штрафы

Без подписи.

— В случае если граждане не смогут платить по кредитам, Центробанк рекомендует банкам не начислять таким должникам штрафные санкции (пени и штрафы). При этом проценты по кредиту, конечно же, будут начисляться и долг будет продолжать расти. Обратите внимание, что Центробанк не обязывает банки не наказывать должников штрафами, а просто рекомендует. То есть это не предписание, а просто совет банкам, как себя вести в отношении должников. Кроме того, речь идет о гражданах, которые прямо пострадали от экономических санкций. К примеру, это граждане, потерявшие работу или у которых уменьшился ежемесячный доход.