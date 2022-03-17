Общество 17.03.2022 в 13:29

В Бурятии прошли боевые пуски зенитных ракет

Стрельбы по мишеням, имитирующим ракеты и авиацию условного противника, выполнили расчеты систем С-300ПС
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии прошли боевые пуски зенитных ракет
В Бурятии на специализированном полигоне Телемба  дивизионы зенитных ракетных подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках практического этапа учений по охране воздушного пространства Российской Федерации успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника, сообщила пресс-служба ВВО.

Боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим ракеты и авиацию условного противника, выполнили расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС. Благодаря слаженности действий расчетов условный противник был своевременно обнаружен и уничтожен.

В ходе боевых стрельб расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС было произведено более 10 практических пусков ракет по высокоскоростным и малоразмерным мишеням на различных высотах. Так же зенитными ракетными подразделениями были отработаны задачи по переводу системы из походного положения в боевое, поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей.

В дальнейшем в ходе масштабных учений с войсками противовоздушной обороны, в которых принимают участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц военной и специальной техники, предстоит отработать задачи по ведению разведки воздушного противника и оповещения прикрываемых войск и ведению противоракетной обороны.

Для выполнения поставленных задач масштабных учений войск противовоздушной обороны ВВО задействованы современные образцы зенитных ракетных комплексов и систем ПВО, такие как С-300, С-300ПС, С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Бук-2М», «Оса», «Тор-М2У», «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка».

Фото: function.mil.ru

Теги
безопасность армия учения

Все новости

В Бурятии прошли боевые пуски зенитных ракет
17.03.2022 в 13:29
Табу на пени и штрафы
17.03.2022 в 13:15
В Бурятии полицейские нашли 33-летнюю жительницу Забайкалья Татьяну Бочкину
17.03.2022 в 13:06
Следственный комитет России запустил телеграмм-канал для оперативной связи с населением
17.03.2022 в 12:47
В Бурятии нашли мертвыми супружескую пару
17.03.2022 в 12:38
На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»
17.03.2022 в 11:59
Прощай, COVID-19?
17.03.2022 в 11:59
Жители Улан-Удэ в ужасе от цен на офисную бумагу
17.03.2022 в 11:46
В Улан-Удэ задержали дерзких молодых грабителей
17.03.2022 в 11:34
В Бурятии молодой убийца получил 17 лет колонии
17.03.2022 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
Табу на пени и штрафы
Разъясняем требование Центробанка о запрете на штрафы и пени за кредиты, просроченные из-за санкций
17.03.2022 в 13:15
В Бурятии полицейские нашли 33-летнюю жительницу Забайкалья Татьяну Бочкину
Она обнаружена оперативниками на ферме в Еравнинском районе, с ней все в порядке

17.03.2022 в 13:06
Следственный комитет России запустил телеграмм-канал для оперативной связи с населением
Через него можно напрямую обратиться к Александру Бастрыкину
17.03.2022 в 12:47
На протоке Степной в Улан-Удэ объявлен режим «Повышенная готовность»
Это связано с угрозой разрушения береговой линии в СНТ «Черемушки» и «Весна» из-за активного таяния льда
17.03.2022 в 11:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru